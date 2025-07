Alunos da rede municipal de Canela terão atividades de educação sanitária

A Prefeitura de Canela iniciará atividades de educação sanitária para os alunos da rede municipal de Canela, numa parceria das Secretarias de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura e de Educação, Esporte e Lazer. A ação começará nesta quarta-feira, dia 2 de julho, na Escola Severino Travi, no bairro Distrito Industrial, e visa auxiliar na formação de cidadãos conscientes quanto ao amplo conceito de saúde e sobre as possíveis fontes de contaminação alimentar.

Conforme a médica veterinária do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) do Departamento de Agricultura de Canela, Kaetillyn Araújo Diniz da Silva, a atividade terá como objetivo levar conhecimento sobre a qualidade dos alimentos, doenças transmitidas por alimentos, atuação e funcionamento do SIM aos estudantes, além do combate à clandestinidade e zoonoses. O público-alvo para esta atividade são crianças e adolescentes a partir de 10 anos.