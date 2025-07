Brigada Militar de Canela recebe antena Starlink

Equipamento foi doado pelo Banco do Brasil

Na última quinta-feira (26/06) a Brigada Militar Canela recebeu a doação de uma antena Starlink do Banco do Brasil, equipamento que garante conectividade em áreas remotas e reforça a capacidade de resposta das forças de segurança.

O equipamento foi entregue ao Capitão Marcelo Montini, comandante da Brigada Militar de Canela, pelo gerente João Paulo Descovi, da agência do Banco do Brasil de Canela. Também esteve presente o Presidente do Mocovi de Canela, Antônio Saldanha Nunes.

João Paulo Descovi ressaltou a importância de participar com projetos que promovem segurança e bem-estar à população: “É uma satisfação poder contribuir diretamente para fortalecer o trabalho da Polícia Militar, que exerce um papel essencial em nossa comunidade. Essa parceria reforça o papel social do BB como agente de transformação. ”

Capitão Montini destacou a importância da doação do equipamento: “Esta ferramenta será de fundamental importância no desempenho das atividades operacionais da Brigada Militar, tendo em vista que, muitas vezes em áreas remotas, ficamos sem comunicação com as demais equipes. Esta antena permite uma cobertura em qualquer lugar da nossa área, fazendo que consigamos transmitir mensagens em tempo real, o que anteriormente não era possível. Só temos a agradecer ao Banco do Brasil, na figura do gerente João Paulo Descovi, o qual efetivou a doação”.