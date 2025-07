Canela zera fila na pré-escola e reduz espera em maternais e berçários

O esforço da administração municipal canelense, sob o comando do prefeito Gilberto Cezar, para atender a obrigatoriedade de que 100% das crianças em idade pré-escolar estejam matriculadas, já rendeu frutos: não há mais lista de espera de alunos de 4 e 5 anos para vagas na rede pública. Para crianças menores, o índice de atendimento à meta do Plano Municipal de Educação chega a 90,5% dos pequenos matriculados e, agora, a Prefeitura trabalha para zerar essa demanda.

Para tornar tudo isso possível, a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Canela está promovendo uma reorganização, abrindo novas salas de aula e com uma escola de educação infantil nova em construção. “Estamos em uma ação atenta e contínua para acolher todas as crianças, abrindo novas turmas, remanejando espaços nas escolas, realizando convênios, planejando novas escolas na busca de um atendimento de qualidade a todos os nossos pequenos cidadãos”, reforça a titular da Educação no Município, professora Maria Gorete Rodrigues da Silva.

O prefeito reafirma que atender as famílias que precisam do apoio das escolas da rede pública é compromisso da gestão municipal. “Quando assumimos a administração, encontramos uma fila de espera por vagas na educação infantil, principalmente vagas para berçário e maternal, e não havia previsão de que isso fosse se resolver, pois o Município estava sem recursos para grandes investimentos. Apesar disso, estamos vendo que é possível reverter esse cenário com trabalho propositivo, estratégia e criatividade”, destaca Gilberto Cezar.

Atualmente, 2.879 crianças estão matriculadas na educação infantil das redes municipal, compartilhada e conveniada de Canela. Nos prés 1 e 2, são 1.651 alunos e não há nenhum em espera. Já em relação às turmas de berçário e de maternal, hoje são 1.228 crianças matriculadas e 284 aguardando por vaga.

Conforme o Plano Municipal de Educação em curso, a meta para as vagas de creche seria atender 60% da fila, o que foi superado, mas a Secretaria de Educação busca também não ter mais famílias na espera por vagas para os menores de 4 anos.

Mais salas de aula

De acordo com a coordenadora da Educação Infantil, Andrisa Caberlon, a maior procura por vagas está nos bairros Canelinha e São Lucas. Prevendo atender essa demanda, está em construção a Escola de Educação Infantil Adalberto Wortmann, chamada de Creche Tio Beto, que poderá receber crianças do Canelinha quando ficar pronta. Mesmo com essa possibilidade, a Prefeitura continua trabalhando para a abertura de mais vagas que possam absorver o restante da demanda.

Uma das medidas tomadas para oferecer mais vagas em berçário e maternal foi a abertura de novas salas de aula nas Escolas Ítala Reis e Eva Alzira Bianchi durante o último mês de maio. Na Ítala, localizada no Centro de Canela, um berçário II e um maternal II começaram a funcionar, enquanto na Eva Alzira, situada no Jardim das Fontes, estão duas turmas de berçário.

Além das ações já mencionadas, a Secretaria de Educação de Canela também trabalha em um convênio, com uma escola da rede particular, para utilizar um antigo espaço desse educandário para abrir novas salas de aula para a educação infantil. O acordo está em tramitação.

Com todas essas ações, a Prefeitura Municipal valida, mais uma vez, o compromisso em buscar estratégias para atender também a totalidade dos estudantes menores de 4 anos de idade o mais breve possível.