Corpo de Bombeiros atende dois incêndios residenciais em São Francisco de Paula e reforça alerta sobre prevenção

O Corpo de Bombeiros de São Francisco de Paula atendeu a duas ocorrências de incêndio residencial nesta segunda-feira, 30 de junho de 2025. A primeira chamada foi registrada à 1h15 da madrugada, na Rua das Acácias, onde um princípio de incêndio teve início no forro de madeira de uma residência, provocado pela proximidade do cano de um fogão com o teto. A equipe conseguiu conter as chamas rapidamente, utilizando poucos litros de água e evitando que o fogo se alastrasse.

Já por volta das 12h52 do mesmo dia, os bombeiros foram acionados novamente, desta vez na Vila Jardim. Ao chegarem ao local, encontraram uma casa de madeira completamente tomada pelo fogo. Foram utilizados aproximadamente três mil litros de água para combate às chamas, rescaldo e resfriamento da residência vizinha. No momento do incêndio, não havia ninguém no imóvel, e as causas ainda são desconhecidas.

Após os atendimentos, os bombeiros reforçaram orientações importantes de segurança à população. Entre as principais recomendações estão a manutenção periódica dos canos de fogões e lareiras, certificando-se de que não estejam muito próximos a forros de madeira ou PVC; evitar secar roupas próximas a aquecedores ou fogões a lenha; e verificar a existência de fios elétricos desencapados, que podem causar curtos-circuitos (especialmente em dias de chuva, caso haja rachaduras no telhado).

Também é fundamental fechar a válvula do gás ao sair de casa ou antes de dormir. Em qualquer sinal de incêndio, a orientação é ligar imediatamente para o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros: 193.