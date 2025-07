Guedine e Cheiroso abrem os Encontros com a Memória de 2025

Motoristas são os convidados do Memorial Canela no dia 4 de julho

“Os motoristas” será o tema do primeiro Encontro com a Memória que o Memorial Canela realizará neste ano. Será no próximo dia 4 de julho, sexta-feira, às 19h, com acesso gratuito, no Espaço Sicredi da Avenida João Pessoa. Os convidados são Florindo Guedine e Darci Deon, também conhecido como “Cheiroso”, profissionais detentores de grande experiência nos setores público e privado e com muitas histórias para contar. A iniciativa tem o apoio do Fundo Social Sicredi Pioneira.

A série “Encontros com a Memória”, iniciada em 2024, tem por linha de atuação “nossa gente, suas vidas e trabalho na história de Canela”. As edições deste ano terão sequência em 5 de setembro, 3 e 24 de outubro, 7 de novembro e 5 de dezembro próximos, seguindo a mesma linha temática – podendo abordar atividades de profissionais como doceiros, modistas, marceneiros, moveleiros, por exemplo. A programação está em elaboração, assim como a relação de futuros convidados.

Seminário – Além dessas reuniões mensais, igualmente com o apoio do Fundo Social, o Memorial realizará nos dias 13, 14 e 15 de agosto próximo o 2º Encontro da Memória, iniciativa em formato de seminário, composta por uma série de painéis de temática voltada para o a história e o patrimônio, intercalados por apresentações artístico-culturais de talentos locais. Também esse evento ocorrerá no Espaço Sicredi.

Sobre o Memorial Canela

O “Memorial Canela” é uma sociedade civil independente e sem fins lucrativos, criada em 2022 e voltada para o desenvolvimento e a valorização da cultura local. Fundada por pessoas interessadas na cultura local e na preservação de seu patrimônio, é uma organização mantida por seu quadro de associados e doações de empresas e instituições.

Sobre o Fundo Social Sicredi

É uma iniciativa de apoio a projetos de entidades sem fins lucrativos focadas na educação, cultura e esporte inclusivo, nos 21 municípios da área de atuação da Cooperativa Sicredi Pioneira, visando contribuir para o desenvolvimento das comunidades.