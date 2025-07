Rodada de Negócios Sindilojas incentiva conexões estratégicas para fortalecer o comércio varejista da Região das Hortênsias

Na manhã do dia 13 de agosto, o Sindilojas Região das Hortênsias promoverá uma Rodada de Negócios, evento pensado para incentivar conexões estratégicas e o crescimento coletivo do varejo regional. Com início às 8h30, a atividade será realizada na sede da entidade (Rua Garibaldi, 476, 2° piso – Gramado) e reunirá empresários de diversas áreas (não só comércio varejista) e conveniados à entidade em um ambiente de troca, networking e colaboração.

Com o objetivo de fomentar oportunidades reais de desenvolvimento, a Rodada de Negócios terá como destaque seus participantes, que terão a oportunidade de apresentar suas marcas, produtos e serviços, levando cartões de visita, flyers e outros tipos de divulgação para facilitar o contato direto entre os presentes.

Serão apenas 25 vagas, o que garante um formato intimista e efetivo, com coffee durante o evento para proporcionar ainda mais acolhimento e integração. Os ingressos custam R$ 20,00 para associados e R$ 25,00 para não associados, à venda na aba “Eventos Sindilojas” do site www.sindilojashortensias.com.br.

“É missão de nossa entidade promover iniciativas que estimulem o desenvolvimento sustentável dos negócios locais. Quando empresários se encontram, compartilham experiências e se abrem para parcerias, todos crescem”, destaca o presidente Guido José Thiele.

A realização é fruto da união de forças entre Trijuntos, Fecomércio-RS, IFEP-RS, Sindilojas Região das Hortênsias, Sesc e Senac. O evento conta ainda com o patrocínio Ouro da Sicredi Pioneira, patrocínio Prata do Círculo Saúde e patrocínio Bronze da Laghetto Hotéis e CDL POA. O apoio institucional é do SEBRAE, Vitivinícola Jolimont e Federação AGV.



Texto: Carla Wendt / Jornalista DRT 6412