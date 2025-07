AMSERRA apresenta selo comemorativo pelos 30 anos da entidade

A Associação dos Municípios de Turismo da Serra (AMSERRA) inicia a contagem regressiva para uma data marcante: em 2026, a entidade completará 30 anos de atuação na promoção do desenvolvimento regional, da cooperação entre municípios e do fortalecimento do turismo na Serra Gaúcha.

O presidente da entidade e prefeio de Picada Café, Daniel Rückert, enfatiza: assumir a presidência da Amserra neste ano que antecede os 30 anos é um chamado à história e ao compromisso com o futuro. Representar nossos municípios nesse marco tão simbólico é renovar o pacto pela integração, pelo turismo e pelo desenvolvimento regional. É preparar o terreno para que as próximas décadas sejam ainda mais transformadoras.

Para marcar esta trajetória, foi criado um selo comemorativo institucional, que será utilizado em materiais promocionais, protocolares e institucionais ao longo do próximo ano. O objetivo é destacar a importância dos 30 anos da AMSERRA e reforçar sua identidade visual como entidade de referência na gestão integrada entre os municípios que a compõem.

O selo traz elementos simbólicos da região e da história da associação. A araucária, árvore emblemática da Serra Gaúcha, representa os sete municípios integrantes da AMSERRA. O número 30 surge em estilo moderno e marcante, enquanto a frase “Juntos pelo desenvolvimento dos municípios” reforça o propósito coletivo da entidade.

A paleta de cores foi cuidadosamente pensada para expressar os valores da comemoração: o verde representa a identidade institucional, o dourado traz o tom festivo e nobre da celebração, e o prata, presente em versões alternativas, confere elegância e versatilidade.

Mais do que um símbolo gráfico, o selo comemorativo representa a união entre os municípios, a valorização da identidade regional e a visão de futuro da AMSERRA, que segue construindo, há quase três décadas, caminhos conjuntos para o crescimento sustentável da Serra Gaúcha.

A criação do selo comemorativo tem assinatura da agência Estrategia Comunicação, de Canela.