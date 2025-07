Canela terá duas ações de “bota-fora” de resíduos no bairro Santa Marta em julho

A partir do projeto-piloto socioambiental que está sendo desenvolvido no bairro Santa Marta, tendo o programa Ecocidadania da Prefeitura de Canela como referência, serão realizadas duas ações de bota-fora nesta localidade durante o mês. No sábado, dia 5, moradores das ruas da Igreja, da Alfredo Fritz e Primeiro de Janeiro poderão descartar lixo eletrônico. Em seguida, no dia 19, essas ruas também serão beneficiadas com o bota-fora de resíduos volumosos, como móveis e eletrodomésticos. Nestas duas datas, a Secretaria de Obras e Limpeza Urbana iniciará o recolhimento às 8 horas, começando pelo Loteamento Maredial.

A Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Canela, que coordena a ação, esclarece que os moradores que quiserem descartar eletrônicos, móveis e eletrodomésticos deverão colocá-los em frente às suas casas, na rua, apenas no dia marcado para o mutirão.

Lixo eletrônico refere-se a equipamentos como televisores, rádios, computadores, videogames, periféricos de computador (mouse, teclado, caixas de som), entre outros. Resíduos volumosos são artigos como móveis (sofás, mesas, cadeiras, estantes, etc) e eletrodomésticos (geladeiras, fogões, microondas, fornos elétricos, etc).

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela