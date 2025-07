Florybal lança ação com 300 ingressos de cinema para o filme Smurfs escondidos em chocolates

Ação começa nesta quarta-feira com tickets escondidos dentro das barras de chocolate temáticas de Os Smurfs

A Florybal, tradicional marca de chocolates da Serra Gaúcha, em parceria com Paramount Pictures, celebra a estreia do novo filme Smurfs, que chega aos cinemas no dia 17 de julho. Para marcar o lançamento da animação, a Florybal irá distribuir 300 ingressos de cinema – disponibilizados pela Paramount – dentro de suas barras temáticas licenciadas dos Smurfs, que já fazem sucesso entre os fãs da marca.

A promoção começa nesta quarta-feira, e os chocolates premiados estarão disponíveis nas lojas físicas de Gramado, Canela e nas 35 lojas autorizadas. As compras feitas pelo e-commerce da marca também concorrerão às barras premiadas.

Os ingressos podem ser utilizados em qualquer cinema do Brasil e são válidos de segunda a quarta-feira, exceto feriados. O filme conta com a dublagem da cantora Rihanna, como Smurfette, na versão original do longa. Na dublagem em português, Bruno Gagliasso, Tatá Estaniecki, Jeniffer Nascimento e Diego Martins vão comandar o elenco.

“Além de celebrar o universo mágico dos Smurfs, a parceria reforça o posicionamento da Florybal em proporcionar experiências encantadoras para todas as idades, agora, conectando o sabor do chocolate com a magia do cinema”, explica Tiago Cardoso, Diretor de Marketing da Florybal.

Em fevereiro deste ano, a Florybal lançou uma coleção exclusiva temática dos Smurfs, resultado de uma colaboração com a Peyo Company — criadora e detentora dos direitos dos personagens — com ovos especiais para a Páscoa e com duas barras de chocolate – uma dos Smurfs (de chocolate branco com pedaços de cookies) e uma da Smurfette (de chocolate ao leite, saboreada com morango e pedaços de cookies).

Sobre a Florybal

Com mais de 34 anos de história, a Florybal é uma das principais marcas brasileiras no segmento de chocolates premium e artesanais, sediada em Gramado/RS. Reconhecida pela qualidade de seus produtos e pela inovação constante em seus sabores, a Florybal busca sempre surpreender seus consumidores gerando combinações e experiências únicas. A marca conta hoje com 19 lojas temáticas em Gramado e Canela e 35 unidades autorizadas espalhadas pelo Brasil.

A Florybal se consolidou como uma referência, sendo pioneira na elaboração de lojas temáticas no Brasil e na criação de um parque temático em operação desde 2011, premiado pelo Tripadvisor como: melhor parque do Rio Grande do Sul, terceiro melhor do Brasil e da América Latina e top 20 melhores parques do mundo.