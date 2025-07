Jogos Coloniais vão garantir a diversão na 31ª Festa Colonial de Canela

Modalidade de jogo 66 segue com inscrições abertas até sexta, dia 4

As inscrições para os Jogos Coloniais da 31ª Festa Colonial de Canela foram encerradas nesta segunda-feira, dia 30. Somente a modalidade 66 segue com inscrições abertas até sexta-feira, dia 4 de julho. Conforme o Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL), na modalidade de Bocha, 16 duplas participarão da disputa que será realizada em quatro chaves com quatro equipes na primeira fase. Já na disputa de trio, foram inscritas nove equipes que serão divididas em três chaves com três equipes.

No campeonato de canastra, 12 duplas estão inscritas para disputar em três chaves com quatro duplas na primeira fase. As disputas dos jogos 66 e canastra (em dupla) e de bocha (dupla masculina e trio misto) vão acontecer aos sábados e domingos durante o evento, que será realizado de 11 a 27 de julho na Praça João Corrêa.

Os Jogos Coloniais resgatam os costumes dos colonizadores do município, fortalecendo os vínculos entre as comunidades do interior do município. Foi montada uma cancha de bocha especialmente para o evento.

Para se inscrever na modalidade de 66, basta ir diretamente no DMEL, na Rua Patrício Zini Sobrinho, 431, bairro Bom Jesus. Mais informações sobre os Jogos Coloniais da 31ª Festa Colonial de Canela podem ser conferidas pelo WhatsApp (54) 9 9907-1838 (com Roberto).

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela