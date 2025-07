NÃO SOU O CRISTO | Pão de Judá

Certa vez, João Batista, ao ser questionado pelos judeus sobre quem era, “Ele confessou e não negou; confessou: Eu não sou o Cristo” (João 1:20).

A mesma atitude Deus espera de todos nós quando somos elogiados e considerados mais do que realmente somos: criaturas. Todo homem com senso de realidade interior, sabe que é totalmente dependente de Deus e, por isso, jamais se considera glorioso. Se observarmos nossa reação diante dos elogios e do reconhecimento humano, perceberemos que vivemos uma mentira, pois nos enganamos a nós mesmos. Em nosso interior sabemos que somos fracos e dependentes do auxílio divino, mas insistimos em nos apresentar como fortes e sentimos bem-estar quando alguém nos considera maravilhoso. Não viva mais de ilusão! Seja sincero com você e os demais! Viva como filho de Deus e não como um falso deus!

“Oração Receber o temor de Deus”

Senhor Jesus, glorificado seja o Teu nome, invocamos o poder do Teu sangue e do Teu nome sobre as nossas vidas. Que o Senhor esteja neste lugar fortemente com a presença do Espírito Santo. Derrama Tua graça sobre nós, Senhor, libera o Espírito de sabedoria e de revelação para que possamos receber a Tua Palavra com mansidão no nosso coração e que estas palavras que vêm de Cristo e que são Cristo, façam com que o nosso coração que está endurecido seja amolecido, em nome de Jesus. Que toda a dureza seja quebrada pela autoridade poderosa do sangue de Cristo Jesus.

Que a vida natural venha a se esvair, Senhor, que a Tua Palavra opere por este poder mortificador da cruz, em nome de Jesus. Senhor, processa a Tua autoridade nas nossas entranhas, edifica o Cristo que está dentro de nós, extermina com a velha natureza, com a impulsividade almática e o conhecimento caído. Acaba Senhor com a razão, com a lógica, com a justiça própria, em nome do Senhor Jesus. Oramos para que o Espírito Se movimente em nosso íntimo, que Ele venha até o campo de batalha que é a nossa mente, para pelejar e nos defender da escravidão. Senhor, em nome de Jesus, opera neste momento. Que Tu possas concluir esta obra em nosso coração.

Tira Senhor, a pretensão e a arrogância de nossa vida de querermos dirigir a vida dos outros, de contender e manipular os outros. Tira Senhor, este estilo mesquinho da nossa vida, em nome de Jesus.

Nós pedimos por misericórdia, ensina-nos a odiar estas coisas que ainda amamos. Santo é o Teu nome, glorificado seja o poderoso nome do meu Senhor Jesus. Mostra-te como único Rei Celestial. Faça com que a nossa alma recue diante do Teu poder, ó, Senhor. Nós ficamos intimidados com a realidade do Teu poder para que o nosso ser esteja na posição adequada de submissão a Ti, ó Senhor, leva-nos a Tua dependência, tira a loucura de nossa mente, a obstinação e a obsessão. Santo é o Teu nome, ó Senhor. Ensina-nos a temer o Teu nome, proporciona-nos força, capacidade íntima para temer o Teu nome. Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor Jesus, Reis dos reis, Senhor da Glória, Tu és o Cabeça da Igreja.

Queremos Te pedir perdão porque não reconhecemos a Tua grandeza e a Tua autoridade. Tenha paciência com todos nós Senhor. Santo, Santo é o Teu nome. Grande é o nome do Senhor. Ensina-nos, Senhor, o caminho da humildade. Devolve-nos a glória da criatura. Enche o nosso coração de virtude elevada e humildade, ó Senhor, para que a graça do Senhor se enraíze em nosso coração e permaneça para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Chegamos na Tua presença para clamar por Teu socorro celestial para que saiamos da ilusão, do engano e da vida natural. Ensina-nos a odiar o mundo e as coisas que há no mundo. Ensina-nos a odiar a nossa natureza terrena, ó Senhor Jesus. Precisamos Te conhecer mais e mais. Santo, Santo é o nome do Senhor, Grande é o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Santo, Santo, Santo é o Teu nome Senhor, grande é o Teu nome Senhor. Visita os Teus filhos agora, Senhor. Que o Teu Espírito entre nos compartimentos que são necessários e comece a liberar os anjos que ministram para operar em nossa mente subconsciente, em nossa mente consciente e em nossas emoções, que possamos estar cheios de arrependimento. Santo é o Teu nome, Senhor Jesus. Grande é o Senhor. Santo é o Teu nome Senhor.

Amém.