Bombeira de Canela concorre a Prêmio Nacional por seu trabalho nas forças de segurança

Sargento Jéssika Assmann participa do concurso Top Mulher Brasil, com votação popular pelo Instagram até outubro

A Sargento Jéssika Assmann, do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, foi indicada ao Prêmio Top Mulher Brasil 2025, uma iniciativa nacional que reconhece trajetórias femininas inspiradoras com impacto real em suas comunidades. Natural de Canela, Jéssika é uma das 12 mulheres selecionadas por curadoria do Instituto InoveAção, organizador do prêmio, com o apoio de entidades parceiras e da própria comunidade.

O prêmio destaca histórias reais de superação, liderança, entrega social e protagonismo. As candidatas têm suas trajetórias divulgadas no site e redes sociais do projeto, e três delas serão escolhidas finalistas por voto popular — que ocorre exclusivamente pelo Instagram, entre os dias 2 de julho e 2 de outubro.

Como votar

A votação é simples e ocorre diretamente na publicação oficial do prêmio. Cada interação conta pontos:

Curtir o post: 1 ponto

Comentar marcando outra mulher: 2 pontos

Compartilhar nos stories marcando @top.mulherbrasil: 2 pontos

Link direto da publicação para votação:

https://www.instagram.com/p/DLnybbEO8Yr/?igsh=ajdlazA5eGRhejc%3D

Uma história de transformação e entrega

A trajetória de Jéssika Assmann vai muito além da atuação militar. Ela iniciou sua vida pública ainda criança, participando de concursos de beleza e eventos sociais em Canela. Com o tempo, trocou as passarelas pela farda e escolheu um dos caminhos mais desafiadores e admirados: tornou-se bombeira militar, em uma função que, ainda hoje, é ocupada majoritariamente por homens.

Foi a primeira mulher a assumir o posto de condutora e operadora de veículos pesados na Serra Gaúcha, papel que exige preparo físico, domínio técnico e equilíbrio emocional. Atualmente, ocupa o posto de sargento e é reconhecida por sua atuação em resgates de alta complexidade e na formação de novos bombeiros.

Sua dedicação à comunidade se estende além do quartel. Jéssika criou o *Projeto Capacete Rosa, um torneio de vôlei feminino realizado anualmente no Dia Internacional da Mulher. O evento, no entanto, tem um propósito maior: promover *ações de conscientização sobre o câncer de mama e oferecer apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade. Mais do que uma competição, é um gesto de cuidado coletivo.

Jéssika também é responsável pelo Projeto Bombeiro Mirim, voltado à formação cidadã de crianças e adolescentes de Canela. Através da iniciativa, ela oferece às novas gerações lições de disciplina, solidariedade, respeito e pertencimento social.

Orgulho para Canela

A indicação de Jéssika ao prêmio Top Mulher Brasil é motivo de orgulho para Canela. Seu trabalho une coragem, empatia e compromisso com o bem comum — qualidades que a tornam uma representante legítima da força feminina que transforma vidas e constrói comunidades mais humanas.

A comunidade é convidada a participar da votação, ajudando a levar Jéssika ao palco do evento final, onde as três mulheres mais votadas serão homenageadas como símbolos do protagonismo feminino no Brasil.

Mais informações sobre a história da candidata podem ser encontradas em:

www.topmulher.com.br/jessika-assmann.html