Corsan entrega sistema de abastecimento de água para o Loteamento Edgar Haack

A Corsan entregou, nesta terça-feira, 1º, o sistema de abastecimento de água para o Loteamento Edgar Haack, em Canela. A Companhia investiu cerca de R$ 1,5 milhão na implantação da rede, em ramais de distribuição de água e bombeamento, além de uma base elevada de dez metros e reservatório em inox, com capacidade para armazenar 100 mil litros de água.

Conforme o gerente regional de relações institucionais, Lutero Cassol, a entrega reforça o compromisso de levar água potável e qualidade de vida às comunidades onde a Companhia está inserida. “Estamos entregando toda esta estrutura de abastecimento para essa localidade e, neste momento, beneficiando mais de 120 famílias da região, com potencial de atender mais. Vale ressaltar que esta demanda foi concretizada com a soma de esforços com o Município”, afirma.

O prefeito de Canela, Gilberto Cézar, enfatizou que esta é uma vitória de toda a comunidade. “Este é um passo importante que demonstra que, com união e foco, é possível fazer entregas como esta. Agora, as pessoas desta comunidade serão atendidas com estrutura de abastecimento adequada para o dia a dia. A parceria da prefeitura com a Companhia também é importante para que se tenha resultados melhores”, ressalta o prefeito.

Cadastro

Os moradores que ainda não fizeram o cadastro para ligação de água podem procurar a loja de atendimento da Corsan, localizada na Rua Baden Powell, 202, das 8h30 às 16h30 (sem fechar ao meio-dia). Devem ser apresentados documentos pessoais e do terreno.