Já está no ar a nova edição da Folha!

Confira os destaques da semana:



– Bombeiros de Canela recebem mais de R$ 150 mil em equipamentos e formam a 1ª turma de Bombeiros Mirins

– Sargento de Canela concorre a prêmio nacional por seu trabalho nas forças de segurança

– Coluna 360 Graus: “O Estado que funciona x O Estado que não funciona”

– E vem aí a 31ª Festa Colonial de Canela – de 11 a 27 de julho, com entrada gratuita!



LEIA ABAIXO, NO FLIPBOOK OU BAIXE A EDIÇÃO EM PDF