Festa do Pinhão valoriza agricultura familiar e evidencia produtos locais 

Evento em São Francisco de Paula espera 20 mil visitantes entre os dias 3 e 6 de julho

A 26ª Festa do Pinhão, que inicia hoje, dia 03 de julho, em São Francisco de Paula, chega com ainda mais propósito em 2025. Além da programação artística e da gastronomia típica, o evento reforça seu compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e a valorização dos pequenos produtores da região.

Ao longo dos quatro dias de programação, o novo Centro de Eventos do município recebe uma feira de negócios e produtos locais, com espaço exclusivo para agroindústrias familiares, artesãos e coletivos que atuam com produção sustentável, artesanal e regional.

Entre os destaques desta edição, estão as agroindústrias familiares, que representam com excelência a força da produção local. Com uma história de pioneirismo e inovação, a Fazenda da Cria é uma das agroindústrias presentes na Festa do Pinhão.

Em sua quarta participação, a família Martini Muller leva aos pavilhões da festa o melhor da culinária rural produzida por eles. Entre pães, bolachas, bolos, cucas e geleias, está a história de quem acredita na força de São Francisco de Paula. “A Festa do Pinhão é sempre um dos momentos mais importantes do ano. Sabemos que o público vem para a festa e quer consumir os produtos de quem é daqui”, salienta Isaura Martini Muller, sócia da Fazenda da Cria.

Além da produção como agroindústria, a Fazenda da Cria conta com um espaço para eventos e turismo rural. A família Martini Muller também foi pioneira na plantação de ruibarbo, uma planta até então inédita no país. O ruibarbo possui um caule de sabor ácido e levemente adocicado, muito utilizado na cozinha, especialmente no preparo de doces e sobremesas. Suas folhas, no entanto, são tóxicas e não devem ser consumidas. Além do uso culinário, o ruibarbo tem propriedades medicinais, sendo conhecido por seu efeito estimulante e digestivo.

Entre os destaques da programação cultural da festa também estão shows com Loubet – Made in Roça, Papas da Língua, Claus & Vanessa, Vera Loca e Brilha Som. O evento também valoriza a identidade campeira com apresentações de Grupo Carqueja, Chiquito & Bordoneio, Raízes do Rincão, Laços da Tradição, Grupo Ana Terra e escolas do município.

Além da música, a gastronomia típica ganha protagonismo com pratos criativos à base da semente símbolo da região. Entrevero de pinhão, bolinho de bacalhau com pinhão e queijo serrano, sopa gumbo com pinhão, almôndegas e até dog com pinhão estão no cardápio de restaurantes locais.

Outra novidade desta edição é o Festival Gastronômico do Queijo Artesanal Serrano, cuja programação será realizada no dia 04 de julho, com apoio da Emater/RS. As atividades contemplam palestras, oficinas sensoriais, degustações, concurso de receitas e debates sobre a valorização do produto como patrimônio cultural.

Confira a programação artística do evento

Quinta-feira, 03 de julho

18h – Abertura Oficial com Israel da Sóis

18h30 – Coro Municipal de São Francisco de Paula

19h – Banda Opus Dei

20h – Leandro & Rafael

21h – Grupo Matizes

22h30 – Brilha Som



Sexta-feira, 04 de julho

08h30 – Seminário EMATER

12h – Trio Gaúcho

14h – Seminário EMATER

16h30 – Fabiano Azevedo

17h30 – Jana & Ale

19h – Yuri & Banda

20h – The Travellers

21h45 – Vera Loca

23h15 – Claus & Vanessa

Sábado, 05 de julho

11h – Daniela Duarte

13h15 – Rockfeller

15h – Raízes do Rincão

16h – Laços da Tradição

17h – Escola Atittude

18h – Volnei Gomes & Grupo Cantando o Rio Grande

19h45 – Papas da Língua

21h30 – Pagode do Exata

23h – Nanda Virtuozo

Domingo, 06 de julho

11h – Show infantil

12h15 – Felipe Vieira

13h45 – Grupo Folclórico Ana Terra

14h45 – CTG Rodeio Serrano

15h50 – Grupo Batendo na Marca

17h15 – Grupo Carqueja

18h45 – Chiquito & Bordoneio

20h – Loubet

Serviço

26ª Festa do Pinhão

03 a 06 de julho de 2025

Centro de Eventos – Rua Benjamin Constant, 1441 – São Francisco de Paula

Entrada gratuita

Mais informações pelos canais oficiais da Prefeitura de São Francisco de Paula nas redes sociais