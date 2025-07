Gastronomia: Senac Gramado inscreve para oficinas com início em julho e agosto

Ideais para quem deseja aprimorar habilidades na cozinha, aprender novas técnicas ou até dar os primeiros passos no universo da gastronomia: essas são as capacitações do Senac Gramado com inscrições abertas. Entre julho e agosto, a escola realizará as oficinas de Preparo de Bolos e Tortas (20h), Massas Frescas e Recheadas (20h) e Risotos (16h).

As oficinas possuem foco nas demandas do mercado de trabalho e um corpo docente especializado. Com o mundo profissional cada vez mais competitivo, o objetivo é capacitar os participantes por meio de receitas clássicas e tendências da culinária contemporânea. Fundamental para quem quer se manter atualizado e buscar colocação ou recolocação profissional.

Confira:

Preparo de Bolos e Tortas (20h)

Início: 14 de julho

Dias: segunda a sexta-feira

Horário: 13h30 às 17h30

Massas Frescas e Recheadas (20h)

Início: 18 de julho

Dias: sextas-feiras

Horário: 18h30 às 21h30

Risotos

Início: 23 de agosto

Dias: sábados

Horário: 9h30 às 13h30

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site do Senac Gramado ou comparecerem presencialmente na escola, localizada na rua São Pedro, 663, no bairro Centro. Mais informações pelo telefone (54) 3286-4445 ou pelo WhatsApp (54) 98406-0785.