Homem é executado a tiros durante a madrugada em Canela

Um homem de 43 anos foi morto a tiros dentro de uma residência na Rua dos Ciprestes, no bairro Vila Miná, em Canela, na madrugada desta quarta-feira (3). Este é o terceiro homicídio registrado na cidade em 2025.

A Brigada Militar foi acionada por volta das 3h50, após uma ligação ao 190 relatar disparos de arma de fogo no bairro, sem a indicação exata do local. Em seguida, uma mulher entrou em contato informando que um indivíduo havia sido baleado e estava caído sobre uma cama.

Testemunhas relataram que os suspeitos fugiram do local em uma camionete. A vítima foi identificada como Jairo Ferle.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência e a Polícia Civil está à frente das investigações. A perícia do Instituto-Geral de Perícias (IGP) realizou os levantamentos no local. As circunstâncias do crime ainda são apuradas.