Incêndio destrói prédio da Secretaria de Assistência Social de Cambará do Sul

Prefeitura avalia alternativas para retomar os atendimentos à população



Um incêndio de grandes proporções atingiu, na noite desta quarta-feira (2), o prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social de Cambará do Sul, na Serra Gaúcha. A estrutura, localizada no centro da cidade, foi completamente consumida pelo fogo, conforme informou o prefeito Schamberlaen Silvestre. Apesar da gravidade do episódio, não houve feridos.

As chamas começaram por volta das 20h e foram combatidas pelo Corpo de Bombeiros, que atuou por aproximadamente uma hora e meia até controlar o incêndio. Parte da sede da Prefeitura, vizinha ao prédio atingido, também foi alcançada pelo fogo, mas sem danos relevantes.

A origem do incêndio ainda será apurada pelas autoridades competentes. Enquanto isso, a administração municipal estuda formas de retomar o atendimento da secretaria e verificar a possibilidade de recuperar informações arquivadas digitalmente.

Fonte: G1/RS