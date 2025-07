Investimento em experiência completa: Parque do Caracol oferece 12 operações de compras e gastronomia

Espaços oferecem desde itens para preparo do chimarrão a souvenirs, lanches rápidos e a tradicional foto de recordação da visita.

Consolidado como um dos cartões-postais da Serra Gaúcha, o Parque do Caracol, em Canela, oferece aos seus mais de 200 mil visitantes anuais uma experiência completa, unindo contato com a natureza, atrações de aventura e lazer e, também, 12 lojas com opções de compras e gastronomia que complementam o passeio ao atrativo. Os espaços ficam localizados na Praça dos Gaúchos, nova área de acesso ao parque.

Uma das operações é a Vinícola Jolimont, tradicional marca de Canela, que oferece aos visitantes degustação gratuita de sua ampla variedade de vinhos, sucos e espumantes.

Junta-se ao mix, a Família Chaulet Salamaria, eleita a melhor loja de produtos coloniais da Serra Gaúcha. No espaço é possível experimentar diversas iguarias como queijo gran padano, lombo defumado, salame de tomate seco e cogumelo funghi, doce de leite, geleias, cachaças e licores.

“Esses espaços ampliam a experiência dos visitantes no Parque do Caracol para além das nossas trilhas, churrasqueiras, Observatório e contato com a natureza. Nossos parceiros agregam ainda mais ao passeio, fazendo com que as pessoas passem mais tempo com a gente, tendo opções de compras e alimentação à disposição”, afirma Sandra Ferraz, gerente geral do atrativo.

Uma das opções de gastronomia situadas no Parque do Caracol é a loja do Royal Trudel, que oferece o tradicional doce romeno feito à base de uma massa de pão doce assada em um “espeto”, com açúcar e canela, e servido com diversas opções de recheios e adicionais como pistache e sorvete. A marca, que é uma das novas operações do atrativo da serra, também oferece versões salgadas. Já a loja da Waiss, coloca à disposição dos visitantes chocolates, sorvetes e café, além de um carrinho de pipoca nas opções doce e salgada.

Para garantir aquela lembrança de Canela e do Parque do Caracol, outras duas operações situadas na Praça dos Gaúchos são as lojas da Art Castelo. Uma delas, é dedicada a roupas e acessórios de malha, ideais para curtir o friozinho da Serra Gaúcha com conforto e estilo. Já a outra destaca-se por sua especialização em cutelaria, dispondo de uma ampla variedade de facas artesanais que podem ser personalizadas, ideais para presentear. A segunda loja conta ainda com artigos de couro e souvenires diversos.

Novas operações foram inauguradas em maio

Inauguradas junto à reabertura do atrativo, em maio, as lojas Mate On e Mateio estão entre as novas operações. Com propostas diferenciadas, mas alinhadas ao propósito do parque de valorizar as raízes gaúchas, os espaços oferecem aos canelenses e turistas os mais variados itens para o preparo do chimarrão, como cuias, bombas, térmicas e a própria erva-mate.

Para os visitantes que quiserem provar o famoso chimarrão, bebida típica do Sul, a loja da Mateio permite a degustação gratuita da bebida. Já a Mate On amplia as possibilidades e disponibiliza uma linha completa de produtos saudáveis à base de erva-mate.

Outra novidade é a Casa do Viajante, situada na famosa “casinha de pedra” do Parque do Caracol. Especializada em aluguel de itens para facilitar a vida de turistas e famílias, na loja podem ser comprados ou alugados itens como carrinhos de bebê, capas de chuva, grelhas, espetos, cadeiras de rodas e outra infinidade de itens, garantindo conforto e praticidade no passeio.

A loja oficial de fotografia do parque agora também está localizada na Praça dos Gaúchos. No espaço, os visitantes são convidados a tirarem fotos com diferentes cenários, registros que podem ser comprados ao final do passeio.

Já na área interna do Parque, os moradores e turistas podem usufruir ainda do Restaurante Sabor & Flor, que conta com um buffet de comida caseira preparada com muito carinho pela Dona Dilce Cavalli para o almoço, além de lanches como o tradicional xis gaúcho e cestas de piquenique. Outra opção é o “Café Raízes”, novidade inaugurada recentemente e que está localizada junto à Casa Raízes. O espaço oferece delícias como café e bolinho caseiro.

Programação cultural gera movimento nas lojas

Realizada aos sábados e domingos, das 11h às 14h30, na Praça dos Gaúchos, a programação cultural do Parque do Caracol vem proporcionando, além de apresentações artísticas, um aumento no movimento e nas vendas das lojas.

Paula Hoepfner, sócia-proprietária da loja Mate On, elogia a revitalização do atrativo e a implementação da programação especial. “A revitalização, junto com a programação cultural do parque está chamando bastante a atenção dos visitantes. As pessoas vêm buscar algo na loja para consumir, o espaço não é mais um simples ponto de passagem e tem gerado um movimento muito bem-vindo para nós”, destaca.

Flávio Chaulet, proprietário da Salamaria e Cutelaria Família Chaulet também comemora as mudanças. “Para nós, as modificações realizadas para a reabertura foram ótimas, pois trouxe melhoria no fluxo de pessoas, um ambiente mais aconchegante para eles, com mais espaços de convivência e novas atrações, que estão impactando de maneira positiva a experiência, o que resulta em um aumento significativo de nossas vendas”, afirma.

Chaulet acredita também que com a inauguração das próximas atrações, como um novo Mirante da Cascata, a experiência do visitante aumentará ainda mais, o que beneficia as lojas também: “Damos parabéns ao Grupo Iter pelo empenho, idealização e organização deste projeto que impacta de maneira positiva o turismo aqui da Serra Gaúcha”.

Para acessar qualquer uma das lojas, o visitante precisa adquirir ingresso para o parque, que está com valores promocionais de reabertura – R$ 49,90 antecipado no site oficial ou R$ 59,90 na bilheteria.

Nascidos ou moradores do Rio Grande do Sul têm desconto especial e pagam somente R$ 37 no Bilhete Gaúcho, condição válida mediante documentação comprobatória e para os ingressos adquiridos exclusivamente no site. Já canelenses e gramadenses são isentos e pagam o valor fixo de R$ 15 no estacionamento.

O Parque do Caracol está localizado na Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol e funciona de quinta a segunda, das 9h às 17h.

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: de quinta a segunda-feira, das 9h às 17h

Ingressos: R$ 49,90 antecipado no site ou R$ 59,90 na bilheteria.

Bilhete Gaúcho: R$ 37

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela e Gramado, mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

Meia-entrada:

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$15 (valor especial para canelenses e gramadenses). Para os demais visitantes, o valor é R$ 30.

