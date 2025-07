Canela divulga programação da 31ª Festa Colonial

Primeiro final de semana terá shows com Rui e Mateus e Guri de Uruguaiana

Falta uma semana para Canela celebrar o melhor do interior e das suas raízes. A 31ª Festa Colonial começa na próxima sexta-feira, dia 11, com abertura oficial marcada para as 18 horas. Até o dia 27 de julho, mais de 40 atrações gratuitas acontecem na Praça João Corrêa.

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, destaca que a expectativa para o evento é muito positiva. “Serão 17 dias de muita cultura e muita festa, valorizando as raízes do nosso povo. Estamos trabalhando para entregar à comunidade e aos turistas que nos visitam, a melhor Festa Colonial dos últimos tempos, fazendo com que este evento se consolide cada vez mais no calendário de Canela”, adianta Gilberto.

Já no primeiro final de semana de Festa Colonial, a programação traz atrações com shows da dupla canelense Rui e Mateus, no dia 11, às 20h30, e Guri de Uruguaiana no sábado, dia 12, às 21 horas. O horário de funcionamento será: de sextas-feiras e sábados das 10 às 22 horas e de domingo a quinta, das 10 às 21 horas.

A 31ª Festa Colonial de Canela é uma realização da Prefeitura de Canela, através da Secretaria de Turismo e Cultura, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canela, Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura, Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer; e Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Fiscalização. Com apresentação da rede de farmácias São João, o patrocínio da Sicredi Pioneira, Cervejaria Ambev Uniserra e vitivinícola Jolimont e o apoio das cervejarias Farol, Viking Bier e Cresol, além da marca Sicoob como colaboradora. Apoio institucional FETAG/RS, Emater/RS-Ascar e SDR – Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado. Agente Cultural: AM Produções, financiamento Pró Cultura – Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

PROGRAMAÇÃO – Todas as atrações acontecem na Praça João Corrêa – Entrada gratuita



11 de julho – Sexta-feira

10h às 22h – Feira de Artesanato

14h às 16h30 – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante

16h às 17h30 – Espaço Raízes: Escritores de Canela e exposição fotográfica: Fragmentos Coloniais – Apae Canela

16h às 22h – Fornos a lenha

16h às 22h – Estandes dos Agricultores: Gastronomia e Agroindústria

18h – Abertura oficial da 31ª Festa Colonial de Canela

19h30 – Espetáculo teatral: Retratos (Multipalco)

20h30 – Show musical com Rui e Mateus (Multipalco)

12 de julho – Sábado

14h às 18h – Feirinha Canela + Verde: Edição especial na Festa

10h às 16h – Espaço Raízes: Escritores de Canela e exposição fotográfica: Fragmentos Coloniais – Apae Canela

10h às 22h – Fornos a lenha

10h às 22h – Estandes dos Agricultores: Gastronomia e Agroindústria

10h às 22h – Feira de Artesanato

10h – Jogos Coloniais – Abertura com homenagem: “Taça Mirinho e Marina Moraes –

modalidade Bocha”

11h às 13h30 – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante

14h às 16h30 – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante

15h – Desfile Raízes da Terra – Trajeto: Catedral de Pedra – Osvaldo Aranha

17h – Show musical com Juliano Bolfe e Emílio Fogaça (Multipalco)

18h30 – Show musical com Grupo Tarca (Multipalco)

21h – Show “Os causos do Guri”, com Guri de Uruguaiana (Multipalco)

13 de julho – Domingo

10h às 16h – Espaço Raízes: Escritores de Canela e exposição fotográfica: Fragmentos Coloniais – Apae Canela

10h às 21h – Fornos a lenha

10h às 21h – Estandes dos Agricultores: Gastronomia e Agroindústria

10h às 21h – Feira de Artesanato

10h – Jogos Coloniais

11h às 13h30 – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante

14h às 16h30 – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante

17h – Show musical com Grupo Renascer do Sul (Multipalco)

19h – Show musical com Grupo Retruco (Multipalco)

14 de julho – Segunda-feira

10h às 16h – Espaço Raízes: Escritores de Canela e exposição fotográfica: Fragmentos Coloniais – Apae Canela

10h às 21h – Fornos a lenha

10h às 21h – Estandes dos Agricultores: Gastronomia e Agroindústria

10h às 21h – Feira de Artesanato

19h30 – Show musical com Amantino Silva e Tiago Wagner (Deck Gastronômico)

15 de julho – Terça-feira

10h às 16h – Espaço Raízes: Escritores de Canela e exposição fotográfica: Fragmentos Coloniais – Apae Canela

10h às 21h – Fornos a lenha

10h às 21h – Estandes dos Agricultores: Gastronomia e Agroindústria

10h às 21h – Feira de Artesanato

14h30 – Oficina “Poda no Pomar Doméstico” – Emater Canela

19h30 – Show musical com Eder de Castro (Deck Gastronômico)

16 de julho – Quarta-feira

10h às 16h – Espaço Raízes: Escritores de Canela e exposição fotográfica: Fragmentos Coloniais – Apae Canela

10h às 21h – Fornos a lenha

10h às 21h – Estandes dos Agricultores: Gastronomia e Agroindústria

10h às 21h – Feira de Artesanato

10h às 11h30 – Reunião CONDER Canela – Espaço Nydia Guimarães

15h30 – Coral da UCS (Sênior)

17h30 – Apresentação DTG Novo Horizonte – Canela

19h30 – Show musical com Felipe Moschem e Juliano (Deck Gastronômico)

17 de julho – Quinta-feira

10h às 16h – Espaço Raízes: Escritores de Canela e exposição fotográfica: Fragmentos Coloniais – Apae Canela

10h às 21h – Fornos a lenha

10h às 21h – Estandes dos Agricultores: Gastronomia e Agroindústria

10h às 21h – Feira de Artesanato

14h30 – Oficina Emater – Manejo Horto Doméstico

17h30 – Apresentação DTG Novo Horizonte – Canela

19h30 – Show musical com Betto e Tobias (Deck Gastronômico)

18 de julho – Sexta-feira

10h às 16h – Espaço Raízes: Escritores de Canela e exposição fotográfica: Fragmentos Coloniais – Apae Canela

10h às 22h – Fornos a lenha

10h às 22h – Estandes dos Agricultores: Gastronomia e Agroindústria

10h às 22h – Feira de Artesanato

11h às 13h30 – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante

14h às 16h30 – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante

18h30 – Espetáculo teatral: Retratos (Multipalco)

20h30 – Show musical com Thaina e Thairine – Família Azzolini (Multipalco)

19 de julho – Sábado

10h às 16h – Espaço Raízes: Escritores de Canela e exposição fotográfica: Fragmentos Coloniais – Apae Canela

10h às 22h – Fornos a lenha

10h às 22h – Estandes dos Agricultores: Gastronomia e Agroindústria

10h às 22h – Feira de Artesanato

10h – Jogos Coloniais

11h às 13h30 – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante

14h às 16h30 – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante

15h – Desfile Raízes da Terra – Trajeto: Catedral de Pedra – Osvaldo Aranha

18h – Show musical com Dele Fandango (Multipalco)

19h – Espetáculo de dança com Grupo Tapejaras

20h – Show musical com Grupo Tchê Guri (Multipalco)

20 de julho – Domingo

10h às 16h – Espaço Raízes: Escritores de Canela e exposição fotográfica: Fragmentos Coloniais – Apae Canela

10h às 21h – Fornos a lenha

10h às 21h – Estandes dos Agricultores: Gastronomia e Agroindústria

10h às 21h – Feira de Artesanato

10h – Jogos Coloniais

11h às 13h30 – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante

14h às 16h30 – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante

17h – Show musical com Amaranto (Multipalco)

19h30 – Show artístico com Garfo e Bombacha (Multipalco)

21 de julho – Segunda-feira

10h às 16h – Espaço Raízes: Escritores de Canela e exposição fotográfica: Fragmentos Coloniais – Apae Canela

10h às 21h – Fornos a lenha

10h às 21h – Estandes dos Agricultores: Gastronomia e Agroindústria

10h às 21h – Feira de Artesanato

19h30 – Show musical com Grupo Renascer do Sul (Deck Gastronômico)

22 de julho – Terça-feira

10h às 16h – Espaço Raízes: Escritores de Canela e exposição fotográfica: Fragmentos Coloniais – Apae Canela

10h às 21h – Fornos a lenha

10h às 21h – Estandes dos Agricultores: Gastronomia e Agroindústria

10h às 21h – Feira de Artesanato

14h30 – Oficina “Cultivo de Cactos e Suculentas” – Benetti Suculentas

19h30 – Show musical com Felipe Moschem e Juliano (Deck Gastronômico)

23 de julho – Quarta-feira

10h às 16h – Espaço Raízes: Escritores de Canela e exposição fotográfica: Fragmentos Coloniais – Apae Canela

10h às 21h – Fornos a lenha

10h às 21h – Estandes dos Agricultores: Gastronomia e Agroindústria

10h às 21h – Feira de Artesanato

19h30 às 21h – Show musical com Amantino Silva e Tiago Wagner (Deck Gastronômico)

24 de julho – Quinta-feira

10h às 16h – Espaço Raízes: Escritores de Canela e exposição fotográfica: Fragmentos Coloniais – Apae Canela

10h às 21h – Fornos a lenha

10h às 21h – Estandes dos Agricultores: Gastronomia e Agroindústria

10h às 21h – Feira de Artesanato

14h30 – Oficina “Cultivo de Cactos e Suculentas” – Benetti Suculentas

17h30 – Apresentação do Grupo de Dança da APAE

19h30 – Show musical com Coro Etnias (Deck Gastronômico)

25 de julho – Sexta-feira (Dia do Colono e do Motorista)

10h às 16h – Espaço Raízes: Escritores de Canela e exposição fotográfica: Fragmentos Coloniais – Apae Canela

10h às 22h – Fornos a lenha

10h às 22h – Estandes dos Agricultores: Gastronomia e Agroindústria

10h às 22h – Feira de Artesanato

11h às 13h30 – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante

14h às 16h30 – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante

17h30 – Apresentação do Grupo de Dança da APAE

18h – Show musical com Juliano Bolfe e Emílio Fogaça (Multipalco)

19h – Homenagem aos Colonos e Motoristas + Escolha das Soberanas da Festa Colonial

2026 + Paradinha artística (Multipalco)

20h30 – Show musical com Banda Brilha Som (Multipalco)

26 de julho – Sábado

10h às 16h – Espaço Raízes: Escritores de Canela e exposição fotográfica: Fragmentos Coloniais – Apae Canela

10h às 22h – Fornos a lenha

10h às 22h – Estandes dos Agricultores: Gastronomia e Agroindústria

10h às 22h – Feira de Artesanato

10h – Jogos Coloniais

11h às 13h30 – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante

14h às 16h30 – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante

15h – Desfile Raízes da Terra – Trajeto: Catedral de Pedra – Osvaldo Aranha

18h30 – Show musical com Rui e Mateus (Multipalco)

20h30 – Show musical com Luiza Barbosa (Multipalco)

27 de julho – Domingo (Encerramento da Festa Colonial)

10h às 16h – Espaço Raízes: Escritores de Canela e exposição fotográfica: Fragmentos Coloniais – Apae Canela

10h às 21h – Fornos a lenha

10h às 21h – Estandes dos Agricultores: Gastronomia e Agroindústria

10h às 21h – Feira de Artesanato

10h – Jogos Coloniais – Finais

11h às 13h30 – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante

14h às 16h30 – Blasmusik – Bandinha Germânica Itinerante

15h – Paradinha “Raízes da Terra”

18h30 às 19h – Espetáculo teatral: Retratos (Multipalco)

19h – Espetáculo de dança com Grupo Tapejaras

19h30 – Show musical com Super Banda Real (Multipalco)

*A PROGRAMAÇÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. Acompanhe atualizações diárias pelo Instagram @festacolonialcanela