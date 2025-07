Canela está entre as cinco cidades mais hospitaleiras do RS

Lista foi divulgada pelo site de viagens Booking em junho

Canela, a Capital Nacional dos Parques Temáticos, foi eleita a quinta cidade mais hospitaleira do Rio Grande do Sul pelo site de viagens Booking, em levantamento divulgado no mês de junho. A gastronomia e o clima são alguns dos motivos que levaram o município a essa lista, mas foi a variedade de atrativos turísticos o diferencial para garantir o destaque ao lado de outras quatro cidades, todas da Serra Gaúcha: Nova Petrópolis, Gramado, Bento Gonçalves e Cambará do Sul.

A Secretaria de Turismo e Cultura de Canela informa que o município possui mais de 40 atrativos turísticos, a maioria de parques temáticos e naturais, e se posiciona como um destino único, especialmente no nicho de aventura. A Prefeitura Municipal tem feito um trabalho para reafirmar a cidade como um destino atrativo junto aos operadores do turismo no país, o que colabora para que mais visitantes cheguem à cidade e se encantem com o número de opções gastronômicas, hoteleiras e de entretenimento. “Recebemos a notícia de que Canela está entre as cinco cidades mais hospitaleiras do Rio Grande do Sul com muita alegria. Isso é um reflexo direto da dedicação de todos que fazem parte da cadeia turística e que recebem com carinho cada visitante”, afirma Gilberto Cezar, prefeito de Canela.

O Produto Interno Bruto (PIB) do município gira em torno do turismo, em grande parte focado no turismo de aventura, em função do grande número de empreendimentos em meio a natureza. É o caso do Parque do Caracol, que completou 50 anos de criação em 2025 e passou por uma grande reforma, reabrindo ao público em maio deste ano. “Canela tem se consolidado como um destino completo, onde a natureza, o entretenimento, a gastronomia e o calor humano se encontram. Esse reconhecimento reforça que estamos no caminho certo ao investir em experiências autênticas, na qualificação dos nossos serviços e na promoção da cidade como a Capital Nacional dos Parques Temáticos”, complementa a secretária de Turismo e Cultura, Kenia Jaeger.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela