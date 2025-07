Conselho de Políticas Culturais de Canela apresentará relatório de atividades para a comunidade

O Conselho Municipal de Políticas Culturais de Canela realizará a apresentação do Relatório Anual de Atividades na próxima terça-feira, dia 8, às 19 horas, no Espaço Nydia Guimarães. A ação contará com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo, por meio do Departamento de Cultura.

O evento tem como objetivo compartilhar as ações realizadas na área cultural ao longo do último ano, os avanços conquistados e os desafios enfrentados, além de dialogar sobre os próximos passos.

A apresentação é voltada aos agentes culturais e também é aberta para toda comunidade canelense. O Espaço Nydia Guimarães está localizado na Rua Danton Corrêa da Silva, 746, Centro de Canela.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela