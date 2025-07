Curso “Som em Cena” tem encontro de encerramento neste sábado em Canela

O curso “Som em Cena”, que acontece desde o mês de abril, terá seu encontro de encerramento com apresentação dos trabalhos neste sábado, dia 5, às 9 horas, no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (Cidica). A especialização foi realizada por meio do Ministério da Cultura e Governo Federal, com apoio da Prefeitura de Canela, por meio do Departamento de Cultura da Secretaria de Turismo.

Na oportunidade serão apresentados os trabalhos de conclusão dos alunos. O evento será um momento aberto ao público, com um café especial e a presença de três convidados de alto nível, que atuam diretamente na produção musical para o audiovisual. Estão confirmadas as presenças do produtor musical Bruno Sant Anna, especialista em Sync Licensing, o músico e filmaker André Moraes e o produtor musical e sound design, Bruno Mad. A capacitação foi realizada através dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) de fomento à Cultura.