Parque do Caracol, em Canela, recebe visita de integrantes do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS)

O passeio seguido de um café da tarde especial no Restaurante Sabor e Flor aconteceu na quinta-feira, 3 de julho.

O Parque do Caracol recebeu na quinta-feira, 3 de julho, a visita de integrantes do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), de Canela. Na ocasião, as visitantes especiais, com idades entre 70 e 92 anos, puderam contemplar a natureza icônica do atrativo da Serra e participar de um café da tarde no Restaurante Sabor e Flor.

A iniciativa, que contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Canela no transporte do grupo, evidencia o potencial do parque como uma opção de passeio na Serra Gaúcha que possibilita momentos de lazer e contato com a natureza para diferentes tipos de público, refletindo também, o compromisso do atrativo em se manter sempre próximo da comunidade canelense e da região.

“Receber a visita de integrantes do CRAS e poder proporcionar um momento de lazer e diversão únicos e memoráveis para quem é daqui, não tem preço para nós”, comenta Sandra Ferraz, gerente geral do Parque do Caracol.

Durante a visita, o grupo de senhoras pôde conhecer de perto várias atrações do parque como o Observatório – A Torre Araucária, a Praça dos Gaúchos, a Casa Raízes e o cenário instagramável Recanto das Borboletas; além de se divertirem na tirolesa e nos balanços do Parquinho Serelepe.

Ao final do passeio, todas foram recebidas no Restaurante Sabor e Flor, comandado pela Dona Dilce Cavalli, onde tiveram um momento de confraternização com um café da tarde especial. A ocasião contou com diversos quitutes como apfelstrudel, chocolate quente, chá, assim como, o grupo de visitantes recebeu um waffle de presente para levar para casa.

As visitantes especiais se divertiram no balanço do Parquinho Serelepe.



Divulgação/Parque do Caracol

Silvana Patzinger – a “Kuka” -, orientadora social do CRAS, afirma que o passeio no Parque do Caracol foi muito especial. “Nós trouxemos 18 idosas, que costumavam frequentar esse Parque há muitos anos e eu gostaria muito de agradecer por terem nos agraciado com esse passeio; porque as idosas estão maravilhadas com todas as melhorias que foram feitas. Este é o Parque do coração dos canelenses e ver todas essas melhorias e o carinho que está sendo dedicado à ele, nos deixa muito felizes.”

Para Isaura, uma das integrantes do Centro de Referência em Assistência Social, as mudanças feitas no atrativo também impactaram positivamente. “Nós fomos convidados junto com a professora Kuka (Silvana) para vir passear aqui no Parque do Caracol e eu achei muito grande a mudança que teve aqui. Em outros tempos quase não tinha atividades, mas agora mudou muito. Tem atividades, tem várias coisas novas e tá muito modificado. Ótimo para o turista vir visitar, e também a gente poder passear e aproveitar.”

O Parque do Caracol está localizado na Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol e funciona de quinta a segunda, das 9h às 17h.

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: de quinta a segunda-feira, das 9h às 17h

Ingressos: R$ 49,90 antecipado no site ou R$ 59,90 na bilheteria.

Bilhete Gaúcho: R$ 37

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela e Gramado, mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

Meia-entrada:

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$15 (valor especial para canelenses e gramadenses). Para os demais visitantes, o valor é R$ 30.

Site e redes sociais

