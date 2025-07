Casal morre afogado após carrinho elétrico cair em lago de parque em São Francisco de Paula

Vítimas, de 61 anos, eram de Porto Alegre; causas do acidente estão sob investigação

Um passeio turístico terminou em tragédia na tarde deste sábado (5), no Parque Mátria – Parque das Flores, localizado às margens da RS-235, entre Canela e São Francisco de Paula. Um casal de 61 anos, residente em Porto Alegre, morreu afogado após o carrinho elétrico em que estavam cair dentro de um dos lagos da propriedade.

Segundo informações preliminares, o casal utilizava um carrinho elétrico para circular pelas trilhas do parque quando, por razões ainda desconhecidas, o veículo perdeu o controle e foi parar dentro da água. Os dois ocupantes não conseguiram sair a tempo e acabaram morrendo por afogamento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate, mas as vítimas já estavam em óbito quando foram retiradas do lago. A área foi isolada para o trabalho da Perícia Criminal, e os corpos encaminhados para necropsia.

O Instituto Geral de Perícias (IGP) também recolheu o carrinho elétrico, que passará por avaliação técnica para apurar se houve falha mecânica, elétrica ou outro fator contribuinte. A Polícia Civil de São Francisco de Paula abriu inquérito para investigar o caso.

Até o momento, as identidades das vítimas não foram oficialmente divulgadas.

Posicionamento oficial

No final da noite de sábado, o Mátria Parque de Flores publicou uma nota oficial em suas redes sociais, confirmando o ocorrido e informando que o incidente envolveu um veículo dentro das dependências do parque. Segundo o texto, a equipe prestou suporte às pessoas envolvidas e acionou as autoridades competentes para esclarecimento dos fatos.

“Neste momento de dor, expressamos nossa mais sincera solidariedade às famílias impactadas por esse episódio tão triste. Compartilhamos o sentimento de luto e nos colocamos à disposição para o que for necessário”, diz a nota.

O parque também informou que, em respeito às vítimas e seus familiares, estará fechado neste domingo, 6 de julho de 2025.

