Avaliação Oficial do Internacional reúne cerca de 200 jovens atletas de Canela

No último sábado, Canela viveu um momento especial para o esporte local. O Centro de Formação de Atletas Rico (CFA Rico) organizou uma avaliação oficial com o Sport Club Internacional, reunindo cerca de 200 crianças e adolescentes canelenses no campo da Celulose. O evento contou com a presença do avaliador oficial Lico Freitas, responsável por observar talentos para as categorias de base do clube.

Foram avaliadas as categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-16, com a participação de todos os alunos do CFA Rico e também das equipes convidadas Olé Futsal, Galera da Estevão e Gaúcho, todas também formadas por atletas da cidade.

A avaliação proporcionou uma vivência real de jogo diante de um profissional de um dos maiores clubes do Brasil, sendo uma oportunidade inédita para muitos dos jovens. O objetivo, além de identificar talentos, é formar cidadãos por meio do esporte, promovendo valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe e superação.

Ao final dos jogos, o avaliador destacou pontos coletivos que podem ser aprimorados, além de ressaltar a atuação de alguns atletas individualmente. Um dos grandes momentos foi a aprovação do aluno Arthur Guerra, que agora será convidado para uma nova etapa de testes diretamente no CT do Internacional, em Porto Alegre.

Arthur juntamente com o avaliador

Arthur iniciou sua trajetória no ano passado na escolinha Olé Futsal, onde é treinado pelo professor Augusto Rico, e hoje atua tanto no futsal quanto no futebol de campo. Ver seu nome entre os selecionados foi motivo de orgulho para toda a comunidade.

“Foi um dia que ficará marcado para muitos desses meninos. Ver a alegria deles, a presença dos pais, o clima de união… é isso que nos motiva. Aqui no CFA Rico criamos oportunidades reais, e o nosso compromisso é continuar fazendo com que esses sonhos sejam possíveis”, destacou o professor Augusto Rico.

Além do aspecto esportivo, o evento movimentou a comunidade local, com presença expressiva de familiares, amigos e torcedores, reforçando o papel do esporte como ferramenta de transformação social.

A avaliação foi inteiramente organizada pelo CFA Rico, e novas datas já estão sendo pensadas para que o avaliador possa retornar e acompanhar a evolução dos atletas.