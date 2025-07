Gramado Natural confirma data da 2ª edição do encontro de pintura ao ar livre e abre inscrições para participantes

Evento reúne pintores de diversas técnicas para observar e pintar as belezas naturais da cidade

A organização do Gramado Natural – Encontro de Pintura ao Ar Livre tem a alegria de anunciar oficialmente a data da segunda edição do evento, que ocorrerá de 24 a 28 de setembro de 2025. A cidade será novamente palco de uma experiência artística e cultural única. Criado em 2024 como um evento inédito na cidade, o Gramado Natural nasceu para valorizar a essência do turismo local, destacando as belezas naturais, a cultura visual e o modo de vida do interior como inspiração para artistas do Brasil e do mundo, que tem a prática de pintar ao ar livre como sua paixão.

Após o grande sucesso da edição inaugural, o projeto retorna com uma programação ainda mais abrangente e inclusiva. Inspirado no movimento impressionista e no manifesto En Plein Air, o Gramado Natural é um convite à vivência coletiva da arte em diálogo direto com a natureza, promovendo formação gratuita, intercâmbio artístico e a sensibilização para a preservação do meio ambiente por meio da pintura ao ar livre.

Na programação do encontro, que acontecerá no início da primavera, haverá uma série de atividades artísticas, todas oferecidas gratuitamente à comunidade e à classe cultural interessada. São elas: a mostra de arte com demonstrações de pintura ao ar livre; apresentações musicais que farão a ambiência do encontro; exposição de obras de arte produzidas pelas áreas rurais da cidade; palestras sobre mercado de arte, sobre organização do artista, sobre crise climática e direito à paisagem; oficinas de curta duração; saídas de campo para Sketch Tour com biólogo que fará interpretação ambiental dos cenários rurais, e exibição de filme ao ar livre.

Inscrições abertas: Artistas, amantes da pintura ao ar livre e interessados na aprendizagem e no intercâmbio de experiências promovidas pelo Gramado Natural já podem fazer sua inscrição gratuita e garantirem sua vaga através do link https://forms.gle/P5i5DPqsprSBZNJ27.

A programação completa será divulgada no próximo mês, com todos os detalhes sobre locais, horários e atividades especiais.

A edição de 2025 reafirma o compromisso do evento com a construção colaborativa entre coletivos de pintores, ampliando suas conexões e fronteiras a partir da participação internacional e do fortalecimento do território criativo local.

“Na primeira edição do evento, no ano passado, nossa intenção era de tirar do papel um projeto de artes visuais que fosse realizado entre coletivos de pintores. Para a segunda edição, em 2025, já vemos este arranjo colaborativo crescendo, se fortalecendo e se expandindo, trazendo amadurecimento ao projeto, articulação entre os pintores do Brasil e exterior, difundindo nossas paisagens naturais e promovendo o intercâmbio de pintores, suas experiências e saberes”, afirma Alessandro Müller, curador artístico do evento.

O evento em números: O Gramado Natural representa hoje mais de 50 profissionais envolvidos diretamente em sua realização ao longo de 12 meses, 20 saídas de campo para áreas rurais, criação de mais de 80 obras de arte, produção de 24 teasers sobre o processo criativo, mais de 20 atividades formativas e educacionais (para crianças e adultos), 15 apresentações de música e demonstrações de pintura ao ar livre, 03 coletivos participantes em 01 intercâmbio, 01 exposição de obras e 05 dias de encontro entre pintores, profissionais do setor e o público apaixonado por artes visuais. A expectativa é de que mais de 100 pintores se inscrevam para a edição deste ano.

“Nós somos responsáveis por movimentar a cadeia produtiva das artes visuais da cidade, atendemos uma demanda que era carente no município. Hoje contratamos muitas pessoas ao longo do ano, são artistas, designers, fotógrafos, produtores, videomakers, produtores, fabricantes do segmento (molduraria, costureiras, lojas de tintas e produtos de pintura), etc. Geramos valor de mercado e entregamos um evento que já é referência no estado e país. O Gramado Natural é hoje uma opção de evento turístico e artístico que promete muito para o futuro do turismo sustentável da cidade”, afirma Luana, gestora cultural do projeto.

Fique atento às próximas novidades e convide-se a fazer parte dessa celebração da criatividade, da arte e da natureza. Mais informações podem ser encontradas na página oficial do evento, no Instagram @gramado.natural