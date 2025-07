Polícia Civil de Canela prende dois suspeitos pelo homicídio de Jairo Ferle

A Polícia Civil de Canela prendeu, na tarde desta segunda-feira (7), dois homens suspeitos de envolvimento direto na execução de Jairo Ferle, de 43 anos, assassinado a tiros na madrugada da última quinta-feira (3), dentro de sua residência no bairro da Mina. As prisões marcam um avanço decisivo nas investigações conduzidas desde o momento do crime, que causou forte comoção na comunidade.

A primeira prisão foi realizada em Canela, enquanto a segunda ocorreu em Porto Alegre, com apoio de agentes do Departamento de Homicídios da Polícia Civil da capital. De acordo com informações preliminares, os dois presos são apontados como executores diretos do homicídio.

O delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela e responsável pela apuração do caso, evitou antecipar detalhes sobre o andamento das investigações, mas afirmou que sua equipe atua de forma ininterrupta desde o crime, com o objetivo de esclarecer completamente os fatos e garantir a responsabilização criminal de todos os envolvidos.

Já o delegado Gustavo Celiberto Barcellos, titular da 2ª Região Policial, destacou a pronta resposta das forças de segurança ao crime ocorrido, ressaltando que casos envolvendo disputas entre facções criminosas são tratados com máxima prioridade. Ele enfatizou que as prisões foram resultado de um trabalho articulado entre a Polícia Civil, o Ministério Público e o Poder Judiciário, demonstrando, segundo ele, a firmeza institucional diante da violência promovida por organizações criminosas na região.

As investigações seguem em curso com prioridade absoluta dentro da Delegacia de Canela, e novas diligências podem resultar em mais prisões nos próximos dias. A Polícia Civil não descarta o envolvimento de outros indivíduos na execução ou planejamento do crime.