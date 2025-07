Sabores de Canela confirma edição 2025 com Roteiro Gastronômico inédito na Serra Gaúcha

Festival de Gastronomia e Cultura acontece de 04 a 21 de setembro, unindo mais de 15 restaurantes, hotelaria e parques temáticos em uma jornada de sabores e tradição.

A cidade de Canela, na Serra Gaúcha, se prepara para uma imersão na sua rica culinária com a confirmação do Sabores de Canela. O festival de gastronomia e cultura está marcado para acontecer de 04 a 21 de setembro de 2025, e quer movimentar a economia local e encantando moradores e turistas pelo paladar.

Realizado pela Associação Comercial e Industrial de Canela (ACIC), o evento consolida-se como um grande roteiro gastronômico que integra os principais players do turismo na região. Com a participação de mais de 15 restaurantes, além de pousadas, hotéis e os famosos atrativos turísticos, como os parques da cidade, o festival convida o público a uma verdadeira jornada de descobertas.

O grande mote do evento é o convite à visitação. Moradores e turistas poderão percorrer os estabelecimentos participantes para degustar pratos e receitas – doces e salgados – criados exclusivamente para o período do festival, permitindo uma imersão completa nos sabores da culinária serrana.

“O Sabores de Canela é uma celebração da nossa identidade cultural e da força do nosso turismo. Unimos a criatividade dos nossos chefs e a excelência dos nossos serviços para oferecer uma experiência única, que vai além do paladar e cria memórias afetivas em quem nos visita” , afirma Maurício Boniatti, presidente da ACIC.

Destaques da Programação

A edição de 2025 chega com novidades e atrações que prometem engajar o público. Entre os destaques estão:

Concurso de Melhor Prato: Uma competição que irá eleger a melhor criação gastronômica do festival, incentivando a inovação e a qualidade entre os restaurantes participantes.

Uma competição que irá eleger a melhor criação gastronômica do festival, incentivando a inovação e a qualidade entre os restaurantes participantes. Lançamento do Roteiro Gastronômico de Canela: Em uma iniciativa da Abrasel Hortênsias, será lançado oficialmente um guia que mapeia as principais experiências culinárias da cidade.

Em uma iniciativa da Abrasel Hortênsias, será lançado oficialmente um guia que mapeia as principais experiências culinárias da cidade. Primeiro Churrasco com Chefs e Cozinheiros da Cidade: Um grande encontro de confraternização que reunirá talentos da gastronomia local em um evento que celebra uma das mais fortes tradições do Sul.

Um grande encontro de confraternização que reunirá talentos da gastronomia local em um evento que celebra uma das mais fortes tradições do Sul. Encontro “Memórias, Histórias e Sabores”: Conduzido pela empresária, artista e produtora cultural Lisi Berti, o encontro resgatará a história de personagens centenários e de grandes cases da gastronomia e do turismo que foram fundamentais para o desenvolvimento de Canela.

Os carismáticos personagens Chef Canelone e Chef Maria Risoto estão de volta como protagonistas e embaixadores do festival, circulando pela cidade, divulgando os pratos e interagindo com o público durante todo o período do evento.

O Sabores de Canela conta com o apoio da Abrasel Hortênsias e da UCS – Universidade de Caxias do Sul (Campus Universitário da Região das Hortênsias), além do co-patrocínio do Sicredi e da Sulgás, parcerias que reforçam a credibilidade e a importância do festival para a região.

Serviço: