Trabalhador morre após ser atingido por laje em obra no centro de Gramado

Acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (7); perícia vai apurar as circunstâncias

Um operário perdeu a vida nesta segunda-feira em um canteiro de obras ao lado do Ginásio Perinão, no centro de Gramado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente aconteceu por volta das 15h10, quando uma laje, provavelmente solta de uma grua, caiu sobre o trabalhador.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas com urgência, mas ao chegarem ao local encontraram o homem sem vida. Informações iniciais indicam que a vítima, ainda não identificada, sofreu traumatismo na cabeça e teve o óbito constatado no local.

A obra provocou a interdição da área para permitir o trabalho da Perícia Criminal, que deve esclarecer se houve falhas na estrutura ou no manuseio da laje. Todo o equipamento envolvido no acidente foi recolhido, e o inquérito será conduzido pela Polícia Civil.

Até agora, não foram divulgadas as informações sobre a identidade da vítima ou a empresa responsável pela obra.

