Trio é preso após tentativa de fuga com carro furtado em Canela

No domingo à tarde, 6 de julho de 2025, o 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChq) agiu rapidamente em uma ação nas ruas do bairro Canelinha, em Canela (RS). A equipe localizou um veículo que havia sido furtado e conseguiu interceptá-lo com os suspeitos ainda dentro, resultando na prisão em flagrante de três homens envolvidos no crime.

O automóvel recuperado será devolvido ao legítimo proprietário. Já os três detidos foram levados à Delegacia de Polícia de Canela, onde permanecem sob custódia, aguardando as medidas legais cabíveis.