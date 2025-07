União Rancho Grande – Miro e Marina vence Campeonato de Bocha de Canela

A equipe União Rancho Grande – Miro e Marina foi a grande campeã do Campeonato de Bocha, promovido pelo Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL) de Canela. A final aconteceu no sábado, dia 5, na sede do bairro Vila Dante.

Na partida final, a equipe União Rancho Grande – Miro e Marina superou a equipe da Vila Dante por 2×1, com parciais de 15 x 7 – simples, 15 x 8 – dupla e 15 x 14 no trio.

A terceira colocação ficou com a equipe Bar do Miningite. Também receberam premiação: Melhor Simplista – Equipe Vila Dante, Melhor Dupla – Bar do Miningite e Melhor Trio – AFCEEE.