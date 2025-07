Associação Semear realiza 3º Encontro Cultural com grande participação da comunidade

No último sábado, dia 05 de julho de 2025, a Associação Semear realizou com grande sucesso o seu 3º Encontro Cultural, reunindo crianças, adolescentes, famílias, voluntários e toda a comunidade em um verdadeiro momento de celebração à arte, à cultura e à educação.

A programação foi recheada de atrações que encantaram o público: apresentações de danças culturais, teatro, e a tradicional e animada quadrilha da Semear. Além disso, o evento contou com comidas típicas deliciosas, brincadeiras para todas as idades, bingo com brindes e muita música para celebrar esse dia tão especial com alegria.

Tudo isso foi fruto de meses de preparação, com dedicação de nossos alunos, equipe e voluntários que não mediram esforços para que tudo saísse da melhor forma possível.

A Associação Semear é uma organização que oferece, gratuitamente, projetos educacionais, culturais e esportivos, com o apoio de professores voluntários comprometidos com a transformação social. Acreditamos que a educação é o caminho para transformar vidas — e é isso que nos move todos os dias.

Deixamos aqui nossa gratidão:

Às crianças e adolescentes, pela entrega, talento e alegria;

Aos professores voluntários, pelo trabalho incansável e apaixonado;

Às famílias, pelo apoio e parceria constantes;

E ao comércio local e Banco Sicredi, pelas doações e apoio que fizeram a diferença.

O 3º Encontro Cultural foi mais do que um evento: foi a prova de que quando há união, verdade e propósito, os sonhos realmente ganham forma.

Que venham muitos outros encontros como esse — com valores, música e corações cheios de alegria !