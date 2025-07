“Fuá, o Sonho” estreia no 53° Festival de Cinema de Gramado

Produzido por mulheres da etnia Kaingang, Fuá, o Sonho, é o primeiro filme produzido em Canela a ser selecionado para a mostra competitiva do Festival de Cinema de Gramado, que acontece em agosto

O Festival de Cinema de Gramado é um evento anual realizado em Gramado, no Rio Grande do Sul, e é considerado um dos mais importantes do gênero no Brasil. O festival exibe filmes brasileiros, além de curtas-metragens gaúchos.

O projeto do curta-metragem Fuá, o Sonho, produzido por mulheres kaingang, foi selecionado para a mostra competitiva de curtas-metragens gaúchos e será exibido em agosto, na tela no Festival. O projeto Kaingang Si Fi Tár Kigróg está sendo realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo.

A diretora indígena kaingang, Viviane Farias, deu uma declaração: “Eu nem sei por onde começar a falar sobre o curta. Estou muito emocionada e feliz, porque estamos realizando o sonho da minha filha, Marciely Fuá. Um dia, ela disse a um jornalista que o sonho dela era aparecer no cinema de Gramado e agora esse sonho está se realizando. Carreguei a Fuá no colo quando era pequenininha e nas gravações fiquei ali, atrás das câmeras, olhando… vi como ela cresceu, como está seguindo o exemplo dos avós, seu Zilio Salvador e dona Nilda Nascimento, e como está deixando também um legado para os irmãos e para as gerações mais novas. Eu choro de emoção ao ver tudo isso acontecendo. Sou muito grata aos meus sogros, que me ensinaram a não desistir da nossa cultura. E é por causa de vocês que agora estamos realizando os sonhos que vocês sempre tiveram.”

Amallia Brandolff, diretora não-indígena, relembra o primeiro dia de gravação: ‘”Era um dia chuvoso e estávamos cheios de expectativa. Caminhávamos no meio da mata molhada, escorregando e brincando que tudo valeria a pena quando o filme passasse no Festival de Cinema de Gramado. Agora, essa brincadeira-sonho está se realizando. Tenho certeza de que isso só está acontecendo porque todo o processo foi construído com muitas mãos e corações sonhando e trabalhando juntos.”

O roteiro teve a colaboração da antropóloga Ana Elisa de Castro Freitas e Kujà Gah Té, líderança da etnia Kaingang. O curta-metragem Fuá, o Sonho conta a história de uma jovem Kaingang que começa a ter pesadelos recorrentes com uma planta misteriosa e suas marcas tribais. Criada distante das tradições de seu povo, ela sente que esses sonhos carregam um chamado. Enquanto sua mãe enfrenta um problema de visão sem encontrar cura nos remédios convencionais, a jovem vai buscar respostas com sua avó, que a incentiva a seguir os sinais do sonho. Juntas, elas partem em direção à Kujá Gah Té, uma sábia liderança espiritual do povo Kaingang. Em uma jornada de descoberta, cura e reencontro com suas raízes, a jovem precisará decifrar o significado dos sonhos e da planta para curar sua mãe e se reencontrar sua verdadeira identidade.

Volta às origens de Canela

Outro destaque sobre o curta Fuá, o Sonho é que esta é a primeira produção canelense selecionada, nos 53 anos de Festival de Cinema de Gramado. Justamente uma produção indígena, realizada pelos povos originários deste território, os Kaingang.

O 53º Festival de Cinema de Gramado acontecerá de 13 a 23 de agosto de 2025, no Palácio dos Festivais, em Gramado.