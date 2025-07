Sala do Empreendedor de Canela está entre as cinco que mais realizaram atendimentos na Serra Gaúcha

Resultado do segundo trimestre de 2025 foi divulgado pelo Sebrae-RS

O Sebrae-RS divulgou, na semana passada, os resultados em números de atendimento das Salas do Empreendedor dos municípios da Serra Gaúcha. Neste levantamento, Canela ficou na quinta posição, entre as cinco unidades que mais realizaram atendimentos voltados ao empreendedorismo na região e que prestam esse serviço gratuitamente à comunidade. De abril a junho, 1.303 atendimentos foram realizados pela equipe do serviço que funciona no Centro Integrado de Desenvolvimento de Canela (Cidica), na rua São Francisco, número 199, no bairro Boeira.

No local, os empreendedores podem buscar auxílio gratuito para uma série de questões burocráticas: da abertura ao fechamento de empresas, emissão de notas e guias de pagamento, alvarás e regularizações. A unidade também atende produtores rurais com inscrição e entrega do Talão do Produtor, além de prestar orientações sobre suas obrigações.

Este é o primeiro ano que a cidade figura neste pódio regional de Salas do Empreendedor gaúchas. O resultado é reflexo do trabalho que vem sendo desenvolvido pela Prefeitura Municipal, no sentido de fortalecer o ambiente empreendedor e oferecer um espaço para apoio aos pequenos e médios empresários locais.

O prefeito Gilberto Cezar destaca que a colocação de Canela entre as principais cidades com Sala do Empreendedor na região é uma resposta direta à política de incentivo ao empreendedorismo implantada nesta gestão. “A Sala do Empreendedor é um símbolo do nosso compromisso com quem gera renda, emprego e desenvolvimento. Vamos seguir trabalhando para que o município seja cada vez mais um terreno fértil para novas ideias e negócios. Parabéns à equipe da Sala do Empreendedor de Canela”, afirma o chefe do Executivo.

Além de Canela, também se destacaram na regional Serra do Sebrae-RS, as cidades de Flores da Cunha, Gramado, Caxias do Sul e Vacaria.