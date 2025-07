Adolescente uruguaio sofre queda em brinquedo em Park de Canela

Jovem foi encaminhado ao serviço de Saúde e tem estado estável conforme os profissionais que realizaram o resgate

Um jovem de 13 anos, natural do Uruguai, sofreu uma queda na atração Alpen Turbo Drop — conhecida como “a torre” — no final da manhã desta quarta-feira (9), no Alpen Park, em Canela. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu a uma altura aproximada de quatro metros.

A vítima foi prontamente atendida pelas equipes de socorro do próprio parque, conforme relato dos bombeiros. No momento da chegada da guarnição, o adolescente estava consciente, orientado e estável, apresentando dores na região pélvica. Ele foi conduzido ao Hospital de Caridade de Canela (HCC) para avaliação médica, acompanhado por familiares e por profissionais do parque, que seguem prestando total assistência.

Em nota oficial enviada à imprensa, o Alpen Park informou que segue todos os protocolos de segurança e que a equipe de atendimento agiu com agilidade e cuidado no suporte à vítima. O parque também informou que já iniciou uma apuração interna para esclarecer os detalhes do ocorrido e avaliar se há necessidade de reforço em medidas preventivas.

“Ressaltamos que o Alpen Park segue rigorosos protocolos de segurança em todas as suas atrações, prezando sempre pelo bem-estar de seus visitantes. Ainda assim, como procedimento padrão, uma apuração interna já está em andamento para esclarecer todos os detalhes do ocorrido e reforçar, se necessário, qualquer medida preventiva adicional”, diz a nota.

Como medida de precaução, a atração Alpen Turbo Drop permanecerá fechada nesta quarta-feira.