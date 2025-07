Concurso de Fotografia celebra o olhar artístico sobre a tradição gaúcha em São Francisco de Paula

A Prefeitura de São Francisco de Paula, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, lançou o 1º Concurso de Fotografia com o tema “Farroupilha – O olhar tradicionalista sobre São Chico e seu povo”. A proposta vai muito além da competição: trata-se de uma valorização do olhar artístico e sensível dos participantes sobre a cultura, os costumes e o cotidiano gaúcho nos Campos de Cima da Serra.

O concurso vai selecionar as três melhores fotografias que retratem o espírito do tradicionalismo, abordando desde manifestações populares e profissões típicas, até cenas do dia a dia, paisagens, arquitetura e personagens que compõem o universo farroupilha. A iniciativa busca revelar, por meio da arte da imagem, a riqueza cultural do município e sua conexão viva com o passado.

As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 9 de julho a 4 de agosto de 2025, para fotógrafos amadores ou profissionais com 18 anos ou mais, residentes ou não no município. Cada participante poderá enviar até duas imagens, com resolução mínima de 300 DPI, em formato JPG ou PDF. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo link bit.ly/concursofotografiafarroupilha.

Um dos destaques do concurso é a mostra pública que será realizada ao ar livre, na principal avenida da cidade. As seis fotografias finalistas serão ampliadas e expostas em grandes painéis, em estruturas Q30 (3 metros por 2,5 metros), ao longo do canteiro central da Avenida Júlio de Castilhos. A exposição transforma a cidade em uma verdadeira galeria a céu aberto, integrando arte, tradição e espaço urbano de forma acessível a toda a comunidade e aos visitantes.

A premiação acontecerá no dia 30 de agosto de 2025, durante o Seminário Ronco do Bugio, no CTG Rodeio Serrano. Os vencedores receberão:

• 1º lugar – R$ 1.500,00

• 2º lugar – R$ 1.000,00

• 3º lugar – R$ 750,00

A comissão julgadora será composta por nomes do meio cultural e artístico regional e estadual, como o fotógrafo Leonid Streliaev, um dos mais renomados do Rio Grande do Sul. Com uma carreira marcada por registros emblemáticos da cultura e do cotidiano gaúcho, Streliaev atuou em veículos como Zero Hora, O Estado de S. Paulo, O Globo e na Editora Abril, além de colaborar com órgãos como a Embratur e o Ministério do Turismo. É autor de livros como O Rio Grande de Erico Veríssimo e Nasce um Novo Rio Grande do Sul, e recebeu prêmios como a Comenda das Hortênsias e o título de Fotógrafo Brasileiro do Ano pela APCA. Também integram o júri a museóloga Maria Letícia Mazzuccho Ferreira, o historiador Sérgio Gaudério Barbosa, a jornalista Carolina Andriola, além de representantes da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

O regulamento completo está disponível no site oficial do município. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail turismosaochico@gmail.com ou pelo telefone (54) 3244-3822.