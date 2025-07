Engenheiro classifica ETE do Skyglass Canela como “a mais eficiente do país”

Em artigo científico, o engenheiro químico, sanitarista e ambientalista José Antonio Monteiro Ferreira classificou a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) do Skyglass Canela como “a mais eficiente do país”. O trabalho foi publicado no livro “Ciências do Ambiente e Sustentabilidade”, da AYA Editora (2025).

Sob o título “Eficiência no Tratamento de Esgoto Sanitário e Reúso da Água”, o estudo visa demonstrar, através de análises laboratoriais, que é possível atender à mais exigente legislação, com resultados que permitem lançar os efluentes tratados em rios classe 1(CONAMA 357/2007), independentemente do fator de diluição, ou reusá-los para descarga dos vasos sanitários, limpeza de ruas e pátios e irrigação.

O autor analisou empreendimentos no eixo Gramado/Canela, com ênfase na ETE do parque. “A ETE Skyglass atendeu e superou as exigências ambientais, com uma eficiência anual (2024/2025 – ano ambiental) de remoção de DBO de 99,7% (em algumas vezes chegando a 99,9%), DQO de 99,3%, OG de 99,9%, Surfactantes 99,9%, Fósforo 99,9%, Nitrogênio 97,5% e coliformes de 99,999997%”, descreveu o engenheiro, que é diretor, desde 1981, da McLeod Ferreira Engenharia Ambiental Ltda, de São Paulo. Todas as análises foram feitas em laboratórios acreditados pela ISO 17.025.

Segundo o especialista, a maioria dos autores classifica o sistema de lodos ativados como o mais eficiente entre os vários processos, com valores da ordem de 90% “A metodologia descrita neste trabalho indicará um novo caminho não só para o tratamento dos efluentes sanitários domésticos, mas com os devidos pré-tratamentos pode ser estendida aos efluentes industriais. Com base em resultados práticos obtidos, é sem dúvida uma inovação na área sanitária e um processo cuja eficiência ainda não vi publicada em nenhum livro e, até nova notícia, é a ETE mais eficiente no país”, concluiu o estudo.

Para o diretor do Skyglass Canela, Alex Bonareti, o trabalho corrobora com os pilares de sustentabilidade adotados pelo parque. “Estamos felizes com os resultados e seguimos com o propósito de ter o parque mais sustentável possível”, diz.

Segundo o gestor, o reconhecimento das boas práticas em um artigo científico, que transformou o empreendimento em case de estudo, eleva o atrativo e o município a um patamar de excelência internacional. Bonareti ressaltou ainda a importância do trabalho e destacou que o exemplo pode servir de modelo para futuros projetos em Canela, com impactos positivos a longo prazo. “Nos impulsiona a manter essas metas, nos qualificando como um parque de primeiro mundo em todos os quesitos. Ser reconhecido é algo admirável e somos gratos pelo estudo e pelo empenho de todos os colaboradores envolvidos”, agradece o diretor.