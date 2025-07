Futsal Feminino: Sete equipes disputarão o Campeonato que inicia nesta quinta em Canela

Chegou a hora das mulheres entrarem em quadra, no Ginásio Carlinhos da Vila, no bairro Santa Marta, em Canela. Neste ano, quatro equipes novas participarão do Campeonato Aberto de Futsal Feminino, que iniciará nesta quinta-feira, dia 10, totalizando sete equipes em disputa pelo título. As partidas acontecerão a partir das 19h30.

As equipes Clínica Futsal e UNPF, de Nova Petrópolis, União de Gramado e Elite Futsal de Canela, aderiram ao evento este ano, tornando a competição mais acirrada. Na primeira rodada que acontece nesta quinta, acontecerão os seguintes confrontos: Donna F.F. X Elite Futsal, Clínica Futsal X UNPF e Blackout X União Gramado.

O Campeonato é promovido pelo Departamento de Esporte e Lazer(DMEL) de Canela. Mais informações sobre o campeonato e classificação podem ser obtidas através do site: www.copafacil.com/2025femininocanela.