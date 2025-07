Hospital de Canela recebe nova torre de vídeo para centro cirúrgico

Conforme anunciado no mês de junho, nesta quarta-feira, dia 9, aconteceu a entrega da primeira das duas torres de videolaparoscopia doadas pelo Rotary Inspiração ao Hospital de Caridade de Canela (HCC). A segunda deve ser encaminhada à instituição em até 60 dias. No ato de entrega formal, o prefeito Gilberto Cezar agradeceu o empenho da entidade em colaborar com o desenvolvimento do município e reforçou o compromisso em melhorar cada vez mais a casa de saúde.

“O Rotary Club Canela Inspiração está doando para o Hospital de Canela duas torres de vídeo, que são os olhos do médico, e que possibilitam cirurgias mais complexas. A torre do nosso hospital era muito antiga, com mais de 15 anos, e agora teremos um equipamento considerado o melhor que existe no mercado, vindo da Alemanha, num investimento de cerca de R$400 mil cada uma delas”, destaca o chefe do Executivo canelense.

A governadora 2024-25 do Distrito 4670, Rosana Opptiz, lembrou que a entidade havia se comprometido com o Município no início deste ano e que trabalhou muito para tornar possível a aquisição dos equipamentos. A governadora eleita do Distrito 4670 para a gestão 2027-28 e representante da Fundação Rotária do Rotary Inspiração, Irina de Oliveira Ody, também relatou que a torre entregue hoje foi adquirida em parceria com distritos rotários da Alemanha e a segunda com distritos da Áustria, EUA e da República Tcheca, devendo essa segunda ser entregue em até dois meses. “Esse trabalho de parceria com distritos e clubes de outros países é um dos objetivos principais do Rotary Inspiração para o desenvolvimento da nossa comunidade”, afirmou Irina.

Participaram da entrega da primeira torre de vídeo, também, o vice-prefeito Gilberto Tegner, o secretário de Saúde, Jean Spall; e o adjunto, Emanoel Messias do Nascimento; a presidente do RC de Canela-Inspiração e secretária adjunta de Assistência, Desenvolvimento Social e Habitação, Solange Aguiar; o past president do RC de Canela-Inspiração, Federico Bergman; o governador do Distrito 4670 2021-22, Israel Ody; associados do RC Inspiração, servidores do HCC e o representante da empresa que importou o equipamento.