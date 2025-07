Mátria retoma atividades nesta quarta-feira

Perícia confirma afogamento como causa da morte de casal em parque de São Francisco de Paula

A Polícia Civil confirmou que o casal de turistas que morreu no último sábado (5), em um parque de São Francisco de Paula, foi vítima de afogamento. Ambos tinham 61 anos e estavam em um carrinho elétrico que caiu em um lago dentro do parque.

A delegada Fernanda Aranha, responsável pelo caso, já começou a ouvir funcionários do local. A investigação busca apurar as circunstâncias do acidente, analisando possíveis falhas mecânicas, imprudência ou problemas de segurança. O carrinho foi recolhido para perícia técnica e imagens das câmeras de monitoramento estão sendo analisadas.

Em comunicado à imprensa, o Mátria Parque de Flores informou que retoma suas atividades nesta quarta-feira, 9 de julho. A direção destacou que, mesmo ainda comovida com o ocorrido, optou pela reabertura para manter seu compromisso com a comunidade, colaboradores e o setor turístico. O parque também reafirmou que segue colaborando com as autoridades e prestando apoio às famílias das vítimas.