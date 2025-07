Polícia Civil identifica todos os criminosos da execução ocorrida em loja de tintas em Gramado

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Gramado, concluiu a investigação, identificando todos os criminosos envolvidos no homicídio ocorrido no dia 06 de junho de 2025, no interior de uma loja de tintas.

A investigação revelou a participação de dois mandantes, que atuavam de dentro do sistema prisional, além de quatro executores diretamente responsáveis pela ação criminosa.

A investigação qualificada da seção de investigação da DP de Gramado, sob a coordenação da Delegada Fernanda Aranha, e apoio do SIPAC da 2DPRI, cumpriu durante a investigação cinco mandados de busca e apreensão e representou por cinco prisões preventivas, todas decretadas pelo Poder Judiciário, havendo até o momento um foragido da Justiça.

Um adolescente também foi identificado entre os autores e será responsabilizado conforme as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Durante o curso das diligências, a Polícia Civil ainda prendeu outros dois investigados por tráfico de drogas, ligados a mesma organização criminosa, ampliando o alcance da repressão à atuação da facção na região.

A Delegada Fernanda Aranha destacou a atuação célere e integrada da Polícia Civil reafirmando o compromisso da instituição com o combate a crimes dessa natureza, priorizando a identificação de todos os envolvidos e a desarticulação de ações audaciosas e violentas promovidas por facções criminosas.

O Delegado Gustavo Celiberto Barcellos, titular da 2 Região Policial, ressaltou a efetiva resposta ao grave crime pela DP/Gramado, por meio de investigação qualificada, demonstrando a prioridade e o rigor com que as disputas violentas entre grupos criminosos são tratadas pelas Instituições envolvidas na persecução penal em Gramado e Região. Destacou, ainda, a presteza e sensibilidade do Ministério Público e do Poder Judiciário na análise e deferimento das medidas cautelares. Por fim, ressaltou que a principal liderança envolvida no fato, como mandante e articulador da ação, foi transferida junto ao sistema prisional, restando isolada, a fim de evitar que continue promovendo a crimes violentos na Região.