Polícia Civil realiza Papo de Responsa na EMEIEF Cônego João Marchesi, em Canela

Nesta manhã (09/07/2025), a Polícia Civil realizou mais uma edição do Papo de Responsa na cidade de Canela, promovendo um diálogo direto e acolhedor com os estudantes da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Cônego João Marchesi. A ação foi conduzida pelos policiais civis Silvia Berro e Maurício Viegas, em dois momentos distintos, contemplando alunos do 6º ao 9º ano, do Ensino Fundamental.

No primeiro momento, participaram 45 estudantes dos 6º e 7º anos, enquanto o segundo encontro reuniu 36 alunos dos 8º e 9º anos. Com uma linguagem próxima e acessível, os policiais abordaram temas essenciais para a formação cidadã dos adolescentes, como drogas, bullying, violência, a cultura do “não dá nada” e a importância da comunicação não-violenta.

Mais do que informar, o projeto buscou sensibilizar os jovens sobre as consequências de suas escolhas, promovendo a escuta ativa e o pensamento crítico. A proposta do Papo de Responsa é justamente aproximar a polícia da comunidade escolar, por meio de uma conversa aberta, sem julgamentos, que incentive o protagonismo juvenil e o respeito às diferenças.

A iniciativa foi bem recebida pelos alunos e pela equipe escolar, reforçando o papel da Polícia Civil não apenas na repressão, mas também na prevenção e educação para a cidadania.