Prefeito Gilberto autoriza novo telhado na Escola Rodolfo Schlieper; conclusão deve ocorrer dentro de 90 dias

Por determinação do prefeito de Canela, Gilberto Cezar, após análise do setor de Manutenção da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, teve início no mês de junho a substituição do telhado da Escola Especial Rodolfo Schlieper, que atende 96 alunos de educação infantil, especial e de ensino fundamental de Canela. A estrutura era antiga e estava bastante deteriorada, o que levou a Prefeitura a realizar a troca completa das telhas, tesouras e demais partes do telhado. A obra está avançada e a previsão é de que seja concluída em até 90 dias.

Na reforma da cobertura do educandário, fundado há 47 anos, o Município está investindo até o momento cerca de R$118 mil, entre materiais e mão de obra, o que acabará com as goteiras e o perigo que gerava aos estudantes, professores e comunidade escolar. “Durante anos, convivemos com goteiras, infiltrações e um ambiente comprometido, o que afetava diretamente o trabalho pedagógico e o bem-estar de alunos e profissionais. Por isso, recebemos com grande alegria a notícia da tão esperada reforma. Essa obra representa muito mais do que uma melhoria estrutural, ela simboliza o reconhecimento e o respeito pelo trabalho que realizamos diariamente com tanto empenho e dedicação”, destaca a diretora da escola, Joseane Almeida.

O prefeito Gilberto Cezar afirma que após concluir o telhado, a ideia é ampliar a reforma e, também, arrumar o pátio e fazer salas de aula novas. “Estamos prevendo reformas em todas as 24 escolas de Canela, e vamos avançar muito ainda. Investindo na educação, fazendo o que é necessário e com atenção a todos os cidadãos, nossa cidade terá um futuro melhor e mais digno”, garante o chefe do Executivo Municipal.

A secretária de Educação de Canela, professora Maria Gorete Rodrigues da Silva, afirma que o espaço físico é uma dimensão importante para a garantia de acesso à educação pública de qualidade, por isso a atual gestão colocou a reforma do telhado do educandário como prioridade. “Um dos investimentos relevantes nesse início de gestão é garantir as condições básicas de infraestrutura para o funcionamento pleno das escolas, e a troca do telhado desse educandário exemplifica esse compromisso”, conclui.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela