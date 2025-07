Prefeitura de Canela adquire máquinas de costura para oficinas dos Cras

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, adquiriu quatro máquinas de costura para os cursos profissionalizantes oferecidos nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) Santa Marta e Canelinha. Os equipamentos são da marca Singer, modelo HD4423 Facilita Pro, e foram compradas com recursos do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social (IGDSUAS).

As oficinas de costura oferecidas pelo Município já acontecem no Cras Santa Marta, nas segundas-feiras, das 13h às 16h30, e devem iniciar em breve no Cras Canelinha também, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. São voltadas principalmente para idosos e pessoas em vulnerabilidade, para sua autonomia, geração de laços com a comunidade e a oportunidade de geração de renda com o aprendizado das técnicas de costura – que envolvem ensinamentos sobre pequenos consertos e até criação de novas confecções.

De acordo com a Secretaria de Assistência, os recursos do IGDSUAS devem ser utilizados pelos municípios nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para aquisição de materiais e equipamentos que qualifiquem a oferta dos serviços assistenciais às comunidades.

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela