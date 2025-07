Professor da Faccat é destaque internacional com prêmio do Journal of Physiotherapy

O professor Dr.Rafael Baeske, das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), acaba de conquistar um reconhecimento internacional de grande relevância para a área da saúde. Ele lidera a autoria do artigo vencedor do prêmio Readers’ Choice Award 2024, promovido pelo Journal of Physiotherapy, que reconhece o artigo mais acessado da publicação nos seis meses seguintes à sua divulgação.

O estudo intitulado “In people with shoulder pain, mobilisation with movement and exercise improves function and pain more than sham mobilisation with movement and exercise: a randomised trial” (“Em pessoas com dor no ombro, a mobilização com movimento e exercício melhora a função e a dor mais do que a mobilização simulada com movimento e exercício: um estudo randomizado) foi desenvolvido em parceria com os pesquisadores Rafael Rodrigues Dall’Olmo e Marcelo Faria Silva (ambos do Brasil) e Toby Hall (Austrália).

Com mais de 15 mil downloads em apenas seis meses, o trabalho científico demonstrou resultados expressivos no tratamento de pessoas com dor no ombro relacionada ao manguito rotador. “Esta é uma revista muito importante na área da saúde e é muito difícil conseguir que aceitem uma publicação e ser o artigo mais acessado foi uma grande surpresa. Não esperávamos, mas estamos muito felizes com este alcance”, comenta o docente Baeske.

Além da ampla aceitação entre os leitores da revista, o artigo premiado também atingiu números expressivos de impacto acadêmico, com um índice PlumX mais que o dobro da média dos artigos em fisioterapiae umAltmetric score de 73, indicador que mede a atenção online gerada por publicações científicas.

Interessados em conhecer a pesquisa, acesse o site: https://www2.faccat.br/portal/pesquisa_fisioterapia ou clique aqui .

Texto e foto: Claucia F da Silva/Faccat