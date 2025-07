Semifinais do Veterano agitam a quarta-feira no Futsal de Canela

As semifinais do Campeonato de Futsal Veterano de Canela 2025 acontecem nesta quarta-feira, 9 de julho, e prometem muita emoção no Ginásio Carlinhos da Vila. A partir das 20h, duas partidas definem os finalistas da categoria mais experiente do futsal canelense.

No primeiro duelo da noite, o tradicional AKAF enfrenta os Amigos do Laje em um confronto de peso. Logo depois, será a vez de Mercenários/Garfo & Bombacha encarar a equipe Oito e Meia/JA, em busca de uma vaga na grande final.

A expectativa é de casa cheia e muito equilíbrio em quadra, com elencos experientes e torcidas envolvidas.

Quem não puder comparecer ao ginásio pode acompanhar ao vivo todos os lances com imagens e narração no canal Portal da Folha TV no YouTube, com cobertura completa da equipe de transmissão.

Assista aqui: https://www.youtube.com/live/Oi7cksOlAbU