Alpen Park atualiza estado de saúde de adolescente ferido em atração

O Alpen Park informou, nesta quinta-feira (10), que o adolescente uruguaio de 13 anos que sofreu um acidente na atração Alpen Turbo Drop, na última quarta-feira (9), já recebeu alta médica do Hospital de Caridade de Canela. Segundo a nota, o jovem passou por um procedimento de redução de luxação, sem necessidade de incisão cirúrgica, e está bem.

“Sobre o ocorrido na última quarta-feira, 9 de julho, o Alpen Park informa que o visitante que estava hospitalizado passou pelo procedimento, sem incisão, de redução de luxação, passa bem e já recebeu alta médica do Hospital de Caridade de Canela.”

O brinquedo Alpen Turbo Drop segue fechado por tempo indeterminado. As demais atrações do parque continuam funcionando normalmente, dentro do horário regular.

Relembre o caso

Na manhã de quarta-feira (9), o adolescente sofreu uma queda de aproximadamente quatro metros durante o uso da atração. De acordo com os Bombeiros, ele foi encontrado consciente, orientado e com dores na região pélvica. A equipe de atendimento do parque prestou os primeiros socorros e acompanhou o jovem até o hospital.

O Alpen Park reiterou, em nota anterior, que adota rigorosos protocolos de segurança e que uma apuração interna está em andamento para esclarecer os detalhes do ocorrido e reforçar eventuais medidas preventivas.