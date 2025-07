Atualização: Bombeiros acessam menina que caiu no Cânion Fortaleza; vítima é resgatada sem vida

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar conseguiram, por volta das 23h desta quinta-feira (10), acessar a menina de 11 anos que caiu no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul. A vítima foi localizada com o auxílio de um drone com câmera térmica, operado por um bombeiro do pelotão de Canela. No entanto, ela foi resgatada sem vida. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo os bombeiros, que iniciaram a retirada da vítima, ela se encontrava em um local de difícil acesso, sem platôs ou vegetação, o que exigiu uma operação complexa de descida com técnicas de rapel. Dois operadores conseguiram descer até o ponto da queda, realizaram o primeiro contato visual e colocaram a menina em uma maca especial para iniciar o içamento com sistema de vantagem mecânica.

A queda aconteceu quando a família — vinda do Paraná — visitava o Parque Nacional da Serra Geral. Conforme relatos dos pais, a menina, diagnosticada com autismo, estaria próxima à borda do cânion enquanto o grupo se dirigia a um banco de descanso. O pai ainda tentou alcançá-la, mas não conseguiu impedir a queda.

A operação de resgate mobilizou equipes dos Bombeiros de Canela, Gramado e Cambará do Sul, além da aviação dos Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A área foi isolada e as buscas se estenderam por toda a tarde, até que a localização da menina foi possível graças à tecnologia embarcada no drone térmico.

Errata

Por volta das 20h desta quinta-feira, a Folha publicou que havia sinais vitais na vítima. Essa informação, repassada por fonte no local da operação, não foi posteriormente confirmada pelas autoridades. Todo o conteúdo que fazia referência a esse dado foi retirado do ar. Pedimos desculpas pelo equívoco.