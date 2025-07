Avançam as obras do Pompéia Pryme em Canela

O prefeito Gilberto Cezar e o vice Gilberto Tegner foram conferir, na quarta-feira (9), as obras do Pompéia Ecossistema de Saúde Pryme, que está sendo construído na Avenida Dom Guanella, em área próxima ao pórtico de Canela. Eles foram recebidos pelo diretor da Novalternativa Incorporadora, o empresário Fernando Bassani, e pela CEO do Pompéia Ecossistema de Saúde, Lara Vieira.

Durante o encontro, os dois mandatários participaram de um ato simbólico de início de construção de uma das vigas do novo hospital, que deverá ficar pronto no segundo semestre de 2027.

O complexo hospitalar terá uma área de 16,2 mil metros quadrados e atenderá procedimentos de média e alta complexidade, através de um corpo médico estruturado pelo Pompéia, que possui uma tradição de 112 anos na área da saúde. Recentemente, a instituição entrou na lista dos melhores hospitais do mundo, de acordo com a revista norte-americana Newsweek, sendo o terceiro melhor do Rio Grande do Sul e o melhor da Serra Gaúcha.

O novo hospital terá 45 leitos privativos e 30 semi-privativos. Contará com 10 leitos de UTI, 5 salas cirúrgicas, 10 salas de quimioterapia, 4 salas de ultrassom e 2 salas de raio X, além de salas de ressonância, tomografia e mamografia. Tudo isso distribuído em sete pavimentos.

O prefeito Gilberto Cezar destacou a importância do novo hospital não só para a comunidade canelense, mas para os turistas que visitam a região. Já o vice-prefeito Gilberto Tegner destacou que há mais de 70 anos, Canela e Gramado não constroem um novo hospital, em que pese o crescimento populacional ocorrido nas últimas décadas.

O Pompéia Pryme ficará dentro de uma área maior chamada de Serra Life, que será um bairro modelo de Canela. Nele serão construídos um Hotel Spa, um Senior Living (residência de longa permanência para idosos), além de edifícios residenciais e uma escola.